Gilda degli insegnanti di Venezia, 2 ottobre 2025.

Prendiamo atto con sconforto che la situazione di Gaza e dei Territori sta diventando giorno dopo giorno insostenibile.

L’intercettazione illegale della flottiglia in acque internazionali assume in tale contesto un segnale pericoloso che sta portando alla scomparsa del diritto internazionale a favore della legge del più forte. Confidiamo, ma senza grandi speranze, che si trovi una soluzione per la Palestina.

L’obiettivo dei due Stati continua ad essere prioritario ma sembra scontrarsi con la volontà del governo israeliano, sostenuto dagli Usa e dall’inerzia di molti Stati europei, di procedere all’annessione di Gaza e dei Territori per costruire sulla pelle dei palestinesi un mitico Stato di Israele con una visione sionista e messianica che nulla ha a che vedere con i principi del diritto e della democrazia.

In una situazione che sta spingendo gli Stati a ridurre le spese per il welfare e per la scuola a favore degli armamenti la Gilda degli Insegnanti esprime la sua solidarietà alle mobilitazioni in atto a difesa delle ragioni della Palestina e invita le colleghe e i colleghi a partecipare attivamente ad esse e ad aprire in maniera continuativa un dialogo educativo in tutte le scuole che riporti le ragioni del diritto come fondamento della democrazia e della verità.