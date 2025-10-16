La Tecnica della scuola, 15.10.2025.

Ai congedi per figli/e fino a tre anni di età non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

In caso di assenza per malattia, il dipendente deve restare a disposizione presso la propria abitazione negli orari stabiliti dalla normativa, per consentire consentire la verifica della reale incapacità lavorativa temporanea.

Questo vale anche per il personale docente e ATA.

Le cosiddette fasce di reperibilità sono fissate, per tutti i giorni indicati nel certificato medico (compresi sabato, domenica e giorni festivi), dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

Ma cosa succede se si è in congedo per assistere un figlio ammalato?

Secondo quanto riportato dalla guida della CGIL, dal titolo Guida Inca e Cgil “Genitori che lavorano”, sia nel pubblico che nel privato, ai congedi per malattia del figlio/a non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. Il bambino malato non può essere sottoposto a visita fiscale, né il genitore che lo accudisce deve rispettare le fasce orarie di reperibilità.

Congedi per figli/e fino a tre anni di età

I genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati hanno il diritto a un congedo senza limiti temporali per malattia del figlio/a fino a tre anni di età. Le patologie del minore devono essere certificate da un medico del Servizio Sanitario nazionale e non influisce la gravità della patologia stessa. Com’è noto, infatti, i bambini fino ai tre anni sono soggetti ad una morbilità frequente.

I genitori possono scegliere di stare vicino al figlio malato per il periodo della prognosi, ma mai insieme, solo alternandosi. Ogni figlio ha diritto al proprio congedo di malattia: tanti figli, tanti congedi.

La malattia del figlio è soggetta a visita fiscale?

