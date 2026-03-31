La maturità per gli studenti con disabilità e DSA

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 31.3.2026.

Maturità 2026, tra prove differenziate e strumenti compensativi:

l’esame per gli studenti con disabilità e DSA tra PEI, DSA e BES.

L’ordinanza ministeriale per l’esame di Maturità 2025/2026 pone un accento particolare sull’inclusività, definendo con precisione le modalità di svolgimento delle prove per gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento (DSA) e altri bisogni educativi speciali (BES). L’obiettivo dichiarato è permettere a ogni candidato di esprimere al meglio il proprio potenziale, garantendo il diritto allo studio e il riconoscimento del percorso svolto.

Studenti con disabilità: il ruolo centrale del PEI

Per i candidati con disabilità, il punto di riferimento è il Piano Educativo Individualizzato (PEI). È il consiglio di classe a stabilire se le prove avranno valore equipollente o non equipollente. Sulla base di questo documento, la commissione predispone prove differenziate che possono prevedere tempi più lunghi e l’assistenza di figure di supporto, come il docente di sostegno o esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno.

Per quanto riguarda i formati, il Ministero garantisce l’invio di testi in codice Braille per i non vedenti o altri formati speciali (audio o testo) per chi non conosce il Braille, oltre a supporti specifici per gli ipovedenti. Se le prove sono equipollenti, il titolo di studio rilasciato è il diploma di maturità, senza alcuna menzione della modalità di svolgimento. Qualora invece il percorso non sia equipollente o lo studente non partecipi a tutte le prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo.

Candidati con DSA

Gli studenti con certificazione di DSA affrontano l’esame sulla base del proprio Piano Didattico Personalizzato (PDP). L’ordinanza prevede diverse agevolazioni:

Strumenti compensativi: i candidati possono utilizzare quanto previsto dal PDP (es. calcolatrici, sintesi vocale, dispositivi per l’ascolto di testi in formato mp3) e beneficiare di tempi più lunghi per le prove scritte.

i candidati possono utilizzare quanto previsto dal PDP (es. calcolatrici, sintesi vocale, dispositivi per l’ascolto di testi in formato mp3) e beneficiare di per le prove scritte. Supporto alla lettura: un membro della commissione può essere incaricato di leggere i testi delle prove scritte per facilitare la comprensione.

un membro della commissione può essere incaricato di leggere i testi delle prove scritte per facilitare la comprensione. Lingue straniere: in casi specifici, se previsto dal PDP, è possibile sostenere una prova orale sostitutiva di quella scritta di lingua straniera. Qualora vi fosse l’esonero totale dall’insegnamento delle lingue, lo studente conseguirà l’attestato di credito formativo anziché il diploma.

Anche in questo caso, il diploma finale non riporterà alcun riferimento agli strumenti compensativi utilizzati.

Bisogni Educativi Speciali (BES)

Per gli studenti con altri BES, formalmente individuati dal consiglio di classe, non sono previste misure dispensative, ma è assicurato l’uso degli strumenti compensativi già adottati durante l’anno. Questi strumenti devono essere ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame senza però pregiudicare la validità delle prove scritte. Al superamento dell’esame, questi studenti conseguono regolarmente il diploma di maturità.

Trasparenza e valutazione

Per garantire la massima equità, le commissioni sono chiamate ad adattare le griglie di valutazione ministeriali ai percorsi personalizzati (PEI o PDP). Un ulteriore elemento di tutela riguarda la privacy: l’eventuale riferimento all’effettuazione di prove non equipollenti o differenziate deve apparire solo nell’attestazione e non nei tabelloni pubblici della scuola.

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La maturità per gli studenti con disabilità e DSA

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