La nuova carriera dei prof parte azzoppata

Mercoledì 22 giugno il Senato ha dato il via libera al maxi-emendamento con cui le forze di maggioranza hanno tentato di correggere alcuni dei punti più controversi del ddl sul nuovo sistema di formazione iniziale e continua degli insegnanti previsto dal Pnrr. Le modifiche più significative riguardano l’incentivo economico previsto per chi seguirà i nuovi corsi di aggiornamento professionale triennali: dopo le proteste dei sindacati – culminate nello sciopero unitario dello scorso 30 maggio – la versione approvata in Aula ha riaffermato il principio che l’entità del premio economico previsto per chi passerà l’esame di valutazione finale debba essere stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale, fermo restando che si tratterà di un compenso una tantum, una specie di bonus, che oscillerà fra un minimo del 10 e un massimo del 20 per cento in più dello stipendio corrente. Sempre nel tentativo di andare incontro almeno nel metodo se non nel merito alle istanze avanzate dai sindacati, si è deciso di sospendere almeno fino al 2024 il taglio da 500 a 375 euro della carta docente inizialmente previsto per finanziare la formazione continua. Poi si vedrà. Che queste misure possano bastare a mettere pace fra governo e rappresentanti di categoria è tutto da vedere. Come ha riconosciuto la stessa Simona Malpezzi, capogruppo dem al Palazzo Madama: «Non siamo riusciti a fare tutto. La ragioneria di Stato ci ha bocciato». E ha aggiunto: «La retribuzione degli insegnanti è fondamentale, torneremo a occuparcene». I giochi del resto sono ancora tutti aperti, visto che adesso il testo passa alla Camera, che potrebbe rimetterci ulteriormente mano.

Formazione iniziale e abilitazione

Ma vediamo i punti principali della riforma. Cambia, nel senso che viene rafforzata, la formazione iniziale degli insegnanti delle medie e delle superiori per i quali a differenza delle maestre non è prevista una laurea specifica. Al posto degli attuali 24 crediti formativi universitari in discipline psicopedagogiche e didattiche, presi anche per corrispondenza, è previsto un percorso più strutturato di formazione iniziale (corrispondente ad almeno 60 crediti formativi di cui almeno 20 di tirocinio) con prova finale abilitante. La formazione iniziale, in capo alle università, vedrà però anche il coinvolgimento dei docenti di scuola secondaria ai quali, previa apposita procedura di selezione, sarà affidato il ruolo di tutor (con un investimento a regime di 50 milioni di euro). Nella prova finale è compresa una lezione simulata, per testare, oltre alla conoscenza dei contenuti disciplinari, la capacità di insegnamento. Il percorso di formazione abilitante si potrà svolgere dopo la laurea oppure durante il percorso formativo in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo. L’acquisizione anticipata dei crediti sarà possibile fin dai primi anni di studio, cioè già durante il corso di laurea triennale senza dover aspettare il successivo biennio della magistrale: un punto molto controverso in quanto diverse associazioni di categoria – come per esempio i matematici – ritengono sbagliato consentire una formazione didattica a chi ancora non possiede una sufficiente preparazione disciplinare.

Numero chiuso

L’accesso ai corsi abilitanti non sarà aperto però a tutti com’è stato finora per i 24 Cfu in materie psicopedagogiche e didattiche richiesti per poter fare il concorso.Il testo approvato dal Senato prevede che l’abilitazione avvenga sulla base di una programmazione triennale del fabbisogno di docenti per ciascuna classe di concorso che il ministero dell’Istruzione comunica a quello dell’Università in modo che il sistema di formazione iniziale generi «un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali», ma anche da evitare che «in generale o su alcune specifiche classi di concorsosi determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema non sia in grado di assorbirla». Detto altrimenti, ci sarà un numero chiuso di posti, in modo da evitare di replicare all’infinito il disallineamento fra domanda e offerta che da anni caratterizza il nostro sistema scolastico, con graduatorie dei precari piene di docenti di economia e diritto (materia che si insegna solo liceo delle scienze umane a indirizzo economico e all’istituto tecnico economico), mentre dei prof di matematica e informatica non c’è traccia da nessuna parte.