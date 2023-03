La nuova figura del docente liquido

di Mario Bocola, La Tecnica della scuola, 29.3.2023.

Sapete chi è il docente giocherellone della scuola dell’obbligo? È il docente che non fa lezione frontale (che + ormai una pratica obsoleta), ma intrattiene gli alunni, s’inventa giochi didattici, fa il saltimbanco e gli alunni si divertono. Insomma insegna divertendo, altrimenti gli alunni si annoiano, se il docente spiega e interroga alla maniera tradizionale. In parole povere è stata inventata la figura del babysitter scolastico.

Questa figura si chiama docente liquido, ossia insegnante che ritiene che le conoscenze non servono più e che le competenze possono essere acquisite anche facendo a meno delle conoscenze. È, ormai acclarato che gli alunni possono non studiare più perché le conoscenze non servono, ma possono, allo stesso tempo, essere competenti, senza sapere, senza avere cultura. Chissà come? Tutto nasce dalla didattica delle competenze, di cui si parlava da tempo, ma in maniera seria e professionale. Nella scuola di oggi di tutto si parla fuorché di didattica degli apprendimenti. Gli alunni possono apprendere anche senza conoscere, possono avere abilità, anche senza le conoscenze. Certo questa è la scuola di oggi, una scuola che non insegna più a leggere, a scrivere, a far di conto, ma sta diventando il luogo dove intrattenere gli alunni durante la giornata. Per fare questo c’è bisogno dei docenti, ma non di quelli che, un tempo, spiegavano, interrogavano, facevano verifiche scritte, mettevano voti. No.

Questa figura di docente è morta e sepolta per sempre. Ora c’è bisogno di un docente che faccia il presentatore, l’intrattenitore, il giocoliere, una sorta di Carlo Conti scolastico che abbia anche le caratteristiche di essere anche un prestigiatore che fa battute, provoca ilarità e diverte gli alunni. Tanto ormai gli studenti vanno a scuola non più per studiare ma per divertirsi. Sono inoltre molto stressati e, da qualche tempo circolano nelle aule dei giochini antistress. Gli alunni sono stressati già da piccoli e i docenti non sono altrettanto stressati da grandi? Fatto sta che la scuola seria è finita, anzi la politica ha voluto che la scuola finisse. Oggi, purtroppo, i genitori si preoccupano soprattutto non che il proprio figlio vada a scuola per apprendere e diventare il protagonista della società del domani, ma dove deve essere lasciato perché loro entrambi lavorano.

La scuola non è un parcheggio, la scuola è il luogo di formazione ed educazione delle nuove generazioni, la scuola dà le basi affinché gli alunni sappiano un domani (con le conoscenze e le competenze) essere protagonisti della società e sapersi muovere liberamente nella vita e nel mondo del lavoro. Il docente liquido è colui che intrattiene e fa sviluppare negli alunni le capacità logiche e intuitive del saper fare. Purtroppo, si deve ammettere che è passata sottogamba al Ministero dell’Istruzione la “famosa” lettera che 600 docenti universitari hanno scritto lanciando l’allarme sull’assenza di abilità di lettura e di scrittura degli studenti. Se ne è parlato per alcuni giorni poi…silenzio tombale! Qualche giorno fa il noto storico Ernesto Galli della Loggia ha lanciato un altro allarme sulle promozioni facili, prendendo spunto dall’episodio accaduto ad un docente che è stato sanzionato dal Dirigente Scolastico perché “stretto” di voti. Ebbene per la scuola seria e professionale la bocciatura è un campanello di allarme e per l’alunno che viene spronato a fare meglio, per la scuola liquida no, perché la scuola liquida e, quindi il docente liquido prescinde dalle conoscenze ed essendo “largo” di manica promuove tutti.

La nuova figura del docente liquido

ultima modifica: da