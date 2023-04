Cosa dice la giurisprudenza?

Com’è noto, lo Stato italiano è stato più volte bacchettato dalla Corte Europea – in particolare per quanto riguarda il settore scolastico- per la disparità di trattamento che riserva ai lavoratori precari, in violazione della clausola 4 dell’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

Ragioni oggettive che con ogni evidenza non esistono.

La Corte di Cassazione

Sulla questione, la Corte di Cassazione si è espressa da tempo, affermando che “l’art. 7 del CCNL 15.3.2001 (…) attribuisce la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze ”.

Per questa ragione, sono stati presentati (anche con l’appoggio dei sindacati) migliaia e migliaia di ricorsi, per porre fine a questa inaccettabile discriminazione, con sentenze che vedono il Ministero soccombente in tutti i Tribunali.