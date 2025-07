dal blog di Gianfranco Scialpi, 2.7.2025.

La rincorsa al riarmo dell’Italia. Quakche giorno sul blog è stata pubblicata una riflessione sulle inevitabili conseguenze della decisione di aumentare le spese militari. Le maggiori sofferenze saranno registrate sulla sanità, la scuola e le pensioni.

La strategia è ben collaudata. Da diversi decenni il canovaccio , infattisi ripete, giustificando i tagli per contenere la spesa pubblica. Si ascolteranno le solite dichiarazioni che le casse dello stato sono vuote… In sintesi non ci sono i soldi, Stranamente questi sono sempre disponibili per altre questioni. Un esempio per tutti: il sostegno in armi all’Ucraina

Durante la pandemia tutti abbiamo potuto sperimentare quanto fosse importante avere un SSN efficiente.Passata la tempesta si è ripreso con le scelte di dimagrimento.

Conferma e integrazioni

Il suddetto contributo non poteva essere esaustivo sulle implicazioni alla decisione di riarmare in modo significativo il nostro Paese. Interessanti integrazioni sono proposte da Fabrizio Reberschegg (Gilda Venezia)

“L’Italia, come gli altri paesi NATO si sono inchinati ai dictat di Trump e del suo galoppino Rutte che prevedono di disinvestire nella difesa europea e costringere i paesi europei (e non solo) a difendersi autonomamente acquistando i sistemi di difesa statunitensi.

Per la scuola italiana si aprono scenari inquietanti. Sperare di aumentare le spesa per l’istruzione diventa ora una pia illusione. Sperare di avere aumenti stipendiali in linea con altri paesi europei e in grado di affrontare l’inflazione reale diventa ora una chimera.

Un aumento della spesa per l’istruzione, finiti i finanziamenti PNRR nel 2026, potrà essere finanziato solo con un aumento improbabile del debito pubblico o con un aumento delle entrate tributarie. Difficile immaginare che il governo attuale compensi le uscite con un aumento della pressione tributaria e con una seria lotta all’evasione ed elusione fiscale.Tempi difficili ci attendono.”

