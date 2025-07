Gilda degli insegnanti di Venezia, 19.7.2025.

La riserva del 15% per il Servizio Civile Universale riguarda i volontari che hanno concluso il servizio ( a partire dal 2027 ) senza demerito di vedersi riconosciuto un titolo preferenziale nelle procedure di immissione in ruolo del personale scolastico.

La riserva di posti per il Servizio Civile Universale nelle nomine a ruolo della scuola, introdotta dal D.lgs. 40/2017, prevede infatti una quota del 15% dei posti riservata agli operatori volontari che hanno concluso il servizio senza demerito. Questa riserva si applica alle procedure di immissione in ruolo del personale docente.

Come funziona la riserva

Il D.lgs. 40/2017 stabilisce che una quota pari al 15% dei posti nei concorsi pubblici, inclusi quelli per il personale scolastico, sia riservata agli operatori volontari del Servizio Civile Universale che abbiano concluso il servizio senza demerito.

Immissioni in ruolo

La riserva si applica alle fasi di immissione in ruolo del personale docente, permettendo ai candidati che hanno svolto il Servizio Civile Universale di avere una corsia preferenziale.

Fase 1

Durante la fase di assegnazione della provincia, è possibile dichiarare, tramite l’apposito flag, di aver svolto il Servizio Civile Universale.

Distinzione

È importante distinguere tra Servizio Civile Universale ( introdotto nel 2017 ) e Servizio Civile Nazionale, in quanto la riserva si applica solo al primo .

L’Amministrazione sanzione le dichiarazioni false e mendaci che possono comportare conseguenze penali, disciplinari e amministrative. Chi rilascia dichiarazioni mendaci rischia sanzioni penali e sanzioni disciplinari.

Sanzioni penali

Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale: l’articolo 495 del codice penale punisce chi dichiara o attesta falsamente a un pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico:l’articolo 483 del codice penale prevede sanzioni per chi commette falsità ideologica in un atto pubblico, come una dichiarazione mendace presentata per la nomina di un insegnante.

Sanzioni disciplinari: le false dichiarazioni possono comportare il licenziamento del docente, specialmente se la dichiarazione mendace riguarda titoli o requisiti necessari per l’assunzione.

Inoltre, il docente potrebbe essere escluso dalle graduatorie e non potrà più partecipare ai concorsi per un certo periodo.

Sanzioni amministrative: l’amministrazione scolastica può avviare un’azione di accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese.

In caso di dichiarazioni false, il docente può essere decaduto da eventuali benefici ottenuti con la dichiarazione mendace.

Chi può beneficiare della riserva

Operatori volontari:

La riserva è rivolta agli operatori volontari che hanno concluso il Servizio Civile Universale senza demerito.

Personale scolastico:

La riserva si applica anche al personale scolastico, inclusi docenti e personale ATA, che rientra nelle categorie previste dalla legge.

Chi è escluso dalla riserva

Chi ha svolto il servizio civile come alternativa alla leva obbligatoria prima del 2017.

Chi ha interrotto il servizio o ha ricevuto valutazione negativa.

Chi non allega la documentazione richiesta.

Dove si applica la riserva

Procedura Applicabilità riserva “S” : Immissioni in ruolo da GM Immissioni in ruolo da GaE Concorsi ordinari e straordinari nomine a TD da GPS



Dove NON si applica la riserva

GPS I fascia sostegno Mini call veloce ATA 24 mesi



Documentazione necessaria

Attestato di fine servizio rilasciato dall’ente accreditato.

Dichiarazione che il servizio è stato svolto senza demerito.

Eventuale autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

Normativa di riferimento:

lgs. 40/2017 : Decreto Legislativo che ha istituito il Servizio Civile Universale e introdotto la riserva di posti nei concorsi pubblici.

: Decreto Legislativo che ha istituito il Servizio Civile Universale e introdotto la riserva di posti nei concorsi pubblici. DL 44/2023: Il Decreto ribadisce l’applicazione della riserva del 15% ai concorsi pubblici, inclusi quelli per il personale scolastico.

Il Decreto ribadisce l’applicazione della riserva del 15% ai concorsi pubblici, inclusi quelli per il personale scolastico. Legge 68/1999: la legge disciplina le riserve di posti per le categorie protette, che si integrano con la riserva per il Servizio Civile Universale.

