A Brownsville, in Texas, al confine con il Messico, una scuola sta ridefinendo il concetto stesso di istruzione. Si chiama Alpha School, è privata e accoglie studenti dalla materna fino alla terza media. Il suo modello innovativo si fonda sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, che consente agli alunni di completare tutte le lezioni accademiche in sole due ore al giorno. Il resto della giornata? È dedicato a sviluppare competenze pratiche: parlare in pubblico, gestire il denaro, persino imparare ad andare in bicicletta. Sì, nella scuola del futuro, grazie all’intelligenza artificiale, si studia solo due ore al giorno.

La scuola con intelligenza artificiale: come funziona

Fondata nel 2022 da MacKenzie Price, Alpha punta a rendere l’apprendimento non solo più rapido, ma anche personalizzato. Non esistono insegnanti nel senso tradizionale: ci sono invece “guide” che accompagnano i ragazzi nell’uso di laptop e app intelligenti, pensate per adattarsi al ritmo e al livello di ciascun studente. Ogni giornata scolastica inizia con sessioni da 30 minuti per materia – matematica, inglese, scienze, studi sociali – e l’intero percorso permette di avanzare fino a cinque volte più velocemente rispetto al metodo classico.

I risultati sono già sotto gli occhi di tutti: gli studenti infatti si piazzano nel 2% più alto nei test standardizzati a livello nazionale. E non ci sono compiti a casa. “L’IA ci sta aiutando a potenziare l’intelligenza umana”, afferma Price. Una filosofia che piace anche agli studenti, come Sarah, sei anni: “Tutti usano i computer. Forse tutte le scuole dovrebbero farlo”.

La scuola del futuro: bastano due ore di studio al giorno

Il modello ha attirato anche l’interesse politico. Lo scorso 23 aprile, il presidente USA Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per integrare l’IA nelle scuole statunitensi, avviando programmi di formazione per docenti e un concorso nazionale sull’educazione IA.

Alpha intanto cresce: ha in programma nuove sedi in Florida, California, New York e Arizona. A Brownsville, molti alunni sono figli di dipendenti SpaceX e la scuola offre borse di studio per famiglie con difficoltà, coprendo parte della retta annua di 10.000 dollari.

Ma resta aperta la domanda: se l’intelligenza artificiale può migliorare l’istruzione, riuscirà davvero a sostituire il modello scolastico che conosciamo?

