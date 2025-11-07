Alle radici di un fallimento annunciato.

CONVEGNO

Vicenza 15 e 16 novembre, corso Fogazzaro 18.

A un trentennio dalla pubblicazione di due libri che hanno segnato il dibattito culturale sulla scuola italiana – La scuola sospesa di Giulio Ferroni, e Segmenti e bastoncini di Lucio Russo – questo convegno prende le mosse dal titolo del primo dei due per rilanciare quel dibattito.

Quali principi pedagogici hanno ispirato il regime di ‘riforma permanente’ che ha investito la scuola a partire dalla riforma Bassanini (1997)?

Quale la loro matrice ideale?

Quale il bilancio che oggi si trae dalla loro applicazione?

La scuola sospesa tra istruzione e pedagogismo

