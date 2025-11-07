La scuola sospesa tra istruzione e pedagogismo

Alle radici di un fallimento annunciato.
CONVEGNO
Vicenza 15 e 16 novembre, corso Fogazzaro 18.
A un trentennio dalla pubblicazione di due libri che hanno segnato il dibattito culturale sulla scuola italiana – La scuola sospesa di Giulio Ferroni, e Segmenti e bastoncini di Lucio Russo – questo convegno prende le mosse dal titolo del primo dei due per rilanciare quel dibattito.
Quali principi pedagogici hanno ispirato il regime di ‘riforma permanente’ che ha investito la scuola a partire dalla riforma Bassanini (1997)?
Quale la loro matrice ideale?
Quale il bilancio che oggi si trae dalla loro applicazione?
