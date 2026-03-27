La scuola statale dimenticata

di Massimo Solerte, Informazione scuola, 26.3.2026.
C’è un rumore di fondo che da decenni accompagna ogni discussione sulla scuola pubblica in Italia. È un rumore sordo, ma persistente, fatto di slogan, promesse elettorali e riforme annunciate con grande enfasi. Eppure, in questo frastuono, c’è un’assenza che pesa come un macigno: la voce degli insegnanti. Da almeno trent’anni, i governi che si sono susseguiti hanno scelto di ignorarla, preferendo ascoltare altri interlocutori, spesso lontani dalle aule e dai problemi quotidiani di chi la scuola la vive davvero.
Non è una questione di partiti o schieramenti. La tendenza è trasversale e sistemica. Ogni nuovo ministro dell’Istruzione si presenta come il paladino del cambiamento, ma alla fine le riforme sembrano sempre rispondere agli interessi di attori esterni al mondo scolastico: Confindustria, la Fondazione Agnelli, think tank e lobby vari che dettano linee guida con un occhio al mercato del lavoro e l’altro ai bilanci statali. E gli insegnanti? Zittiti. O peggio, ignorati.
Fa riflettere come in un Paese che si proclama democratico, in cui si riempiono pagine e discorsi di retorica sulla centralità dell’istruzione, chi dovrebbe essere il cuore pulsante del sistema educativo venga sistematicamente escluso dal dibattito. Gli insegnanti non sono solo esecutori di programmi ministeriali; sono educatori, mentori, spesso anche figure di riferimento per ragazzi che vivono situazioni difficili. Eppure, quando si tratta di decidere il destino della scuola statale, la loro esperienza sul campo sembra non contare nulla.
Prendiamo ad esempio le riforme degli ultimi decenni: autonomia scolastica, alternanza scuola-lavoro, digitalizzazione forzata. Tutti temi importanti, certo. Ma chi ha chiesto agli insegnanti cosa ne pensassero? Chi ha dato loro spazio per spiegare le difficoltà quotidiane nell’applicare certe direttive calate dall’alto? Chi ha ascoltato le loro proposte? La risposta è semplice: nessuno.
E così ci ritroviamo con una scuola statale che arranca, schiacciata da anni di tagli ai finanziamenti e da riforme che spesso sembrano più esercizi di stile che risposte concrete ai problemi reali. Intanto, i docenti continuano a essere tra i meno pagati d’Europa, con carichi di lavoro sempre maggiori e una considerazione sociale in caduta libera. Come possiamo pretendere che siano motivati a dare il massimo quando li trattiamo come semplici ingranaggi di una macchina burocratica?
Certo, qualcuno potrebbe obiettare che coinvolgere gli insegnanti nelle decisioni richiederebbe tempo e risorse. Ma non è forse questa la base di una democrazia sana? Ascoltare chi vive ogni giorno le conseguenze delle politiche pubbliche dovrebbe essere un obbligo morale prima ancora che politico. E invece si preferisce dare retta a chi vede la scuola come un’azienda, un luogo dove formare lavoratori standardizzati più che cittadini consapevoli.
Forse è arrivato il momento di invertire la rotta. Di smettere di considerare gli insegnanti come un problema da gestire o una voce di bilancio da comprimere. Forse è ora di restituire loro il ruolo che meritano: quello di protagonisti nel definire il futuro dell’istruzione in Italia. Non sarà facile, certo. Ma se vogliamo davvero una scuola che formi menti critiche e preparate, dobbiamo partire da chi ogni giorno si impegna per farlo, spesso contro tutto e tutti.
Perché alla fine, una scuola che non ascolta i suoi insegnanti è una scuola che non ascolta nemmeno i suoi studenti. E questo, per un Paese che vuole guardare al futuro, è un lusso che non possiamo più permetterci.
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La scuola statale dimenticata ultima modifica: 2026-03-27T05:51:03+01:00 da