di Antonio Fundarò, Orizzonte Scuola, 31.12.2025.

Regole, valutazione, filiere e investimenti che ridisegnano il sistema.

C’è un modo semplice per descrivere che cosa è successo alla scuola italiana nel 2025: non è stato un anno di ritocchi, ma un anno di “architettura”. Nel giro di pochi mesi si sono incastrati tasselli che incidono sul cuore dell’esperienza scolastica quotidiana, dal rapporto con la tecnologia in classe alla disciplina, dalla valutazione degli studenti fino alla Maturità, e insieme su ciò che rende un sistema sostenibile, cioè reclutamento, digitalizzazione amministrativa, edilizia, politiche contro la dispersione e canali di istruzione tecnico professionale.

L’immagine più fedele è quella di una scuola che, dopo anni di interventi spesso percepiti come frammentati, prova a recuperare un filo conduttore: responsabilità, merito, tutela della comunità educante e investimento sulla qualità. È un disegno dichiarato con insistenza dal Ministero e sostenuto da atti normativi e provvedimenti amministrativi che entrano in gioco già dal 2025/2026, oppure aprono la strada a cambiamenti destinati a diventare pienamente operativi dal 2026/2027. In questa cornice, alcune parole chiave tornano ricorrenti: autorevolezza, sicurezza, semplificazione, equità territoriale, filiera tecnologico professionale, innovazione governata.

Raccontare le “novità 2025” significa quindi fare un punto non soltanto su ciò che cambia, ma anche sul perché: quali problemi si stanno provando a risolvere, quali pressioni sociali e culturali hanno accelerato determinate scelte, quale idea di scuola viene proposta come orizzonte. E significa, soprattutto, chiedersi quali ricadute positive siano realistiche, a patto di non scambiare la norma per la pratica. Perché molte misure, per funzionare davvero, chiedono alle scuole organizzazione, alle reti territoriali collaborazione, all’amministrazione supporto operativo, e a famiglie e studenti una parte di corresponsabilità.

Valutazione e patto educativo: la condotta torna “centrale” e le sanzioni cambiano pelle

Nel 2025 si consolida una trasformazione che riguarda il modo in cui la scuola giudica il percorso degli studenti e, insieme, il modo in cui la comunità educativa definisce i confini tra libertà e responsabilità. Al centro c’è la riforma del voto di condotta per la secondaria e la revisione delle sanzioni disciplinari, approvata in via definitiva dal Consiglio dei Ministri a fine luglio 2025 e resa pienamente operativa dal 2025/2026 secondo l’impostazione presentata dal Ministero. L’idea guida è esplicita: il comportamento non è un accessorio, ma una dimensione formativa che incide su ammissione, percorso e crediti. Nel comunicato ministeriale, la condotta viene descritta come strumento educativo per far crescere cittadini responsabili, in una scuola che vuole essere autorevole e non autoritaria.

Questa scelta si innesta su un passaggio precedente, che in realtà nasce nel 2024 ma diventa pienamente “tema pubblico” nel 2025: la legge 1 ottobre 2024, n. 150, intervenuta sulla valutazione delle studentesse e degli studenti, con un doppio focus. Da un lato, nella primaria si torna a giudizi sintetici, dall’altro, nella secondaria si rafforza la logica per cui un comportamento insufficiente ha conseguenze scolastiche reali, e un 6 in condotta può comportare un elaborato di cittadinanza attiva e solidale con sospensione del giudizio se non svolto o non valutato positivamente.

Perché si interviene

Le motivazioni dichiarate si muovono su due livelli. Il primo è pedagogico: la scuola, secondo questa impostazione, non deve soltanto certificare apprendimenti disciplinari, ma anche contribuire a costruire competenze civiche e relazionali, riconoscendo che l’ambiente di apprendimento è fatto di regole condivise, rispetto delle persone, responsabilità verso il gruppo. Il secondo livello è sociale: negli ultimi anni il dibattito pubblico ha messo al centro bullismo, cyberbullismo, tensioni in classe, episodi di aggressività e di delegittimazione dell’autorità educativa. La riforma della condotta risponde anche a questa pressione, cioè al bisogno di dare alla scuola strumenti più chiari per nominare e gestire i conflitti.

In questo senso, la riforma è anche un messaggio culturale: non si chiede agli studenti di essere “inermi”, ma di essere parte di una comunità, e quindi di assumersi conseguenze e riparazioni quando si rompe un patto. Da qui discende un altro pezzo importante del 2025: la trasformazione delle sanzioni, che vengono ripensate come attività educative e non come mera esclusione.

Quali ricadute positive sono attese

Se attuata con equilibrio e coerenza, la centralità della condotta può produrre benefici concreti.

Il primo possibile effetto positivo riguarda la chiarezza: studenti e famiglie, di fronte a regole più esplicite e a un voto che incide, potrebbero percepire un sistema meno ambiguo, dove le scelte comportamentali hanno un peso definito e non “negoziabile” di volta in volta.

Il secondo possibile effetto positivo è legato al clima scolastico: una valutazione del comportamento che non sia burocratica può aiutare i consigli di classe a lavorare in modo più sistematico su dinamiche di gruppo, prevenzione del conflitto, educazione civica come esperienza e non come etichetta.

Il terzo, forse il più interessante, riguarda il senso delle sanzioni. L’impostazione che emerge dai testi ministeriali insiste su una logica riparativa: lo studente non viene semplicemente allontanato, ma chiamato a un’attività di riflessione, approfondimento o cittadinanza solidale. Nel comunicato di fine luglio 2025, l’idea è netta: le sanzioni non devono essere solo punitive, ma occasioni di crescita educativa, sostituendo la sospensione “vuota” con attività che costringono a confrontarsi con le conseguenze dei propri comportamenti.

Qui, però, la ricaduta positiva dipende da una condizione pratica: le scuole devono poter organizzare percorsi credibili, con tempi, tutoraggio, criteri di valutazione e, spesso, partner territoriali. Se mancano reti con enti, associazioni e servizi, il rischio è che l’innovazione resti un’etichetta e non un’esperienza. Il 2025, insomma, apre una possibilità, ma non garantisce da solo l’esito.

La Maturità cambia volto: più centralità al colloquio, stop alla “scena muta” volontaria

Nel 2025 arriva un passaggio simbolico e molto discusso: la riforma dell’esame conclusivo del secondo ciclo. Il Ministero ha sottolineato che l’esame torna a chiamarsi “Esame di maturità”, mentre le due prove scritte restano confermate. Il cuore del cambiamento è il colloquio: si concentra su quattro materie caratterizzanti individuate con decreto a gennaio e integra la valutazione del percorso complessivo, includendo educazione civica e formazione scuola lavoro. Il punto più noto e mediaticamente rilevante è l’esplicitazione che il colloquio non può essere “boicottato”: la scelta deliberata del silenzio, la cosiddetta scena muta volontaria, può determinare la non promozione.

Questa riforma arriva come decreto legge (DL 9 settembre 2025, n. 127) per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026 e si colloca poi in un percorso legislativo che, secondo quanto comunicato dal Ministero, ha portato all’approvazione definitiva delle misure.

Perché si interviene

Il “perché” è duplice. Da un lato, c’è un tema di credibilità dell’esame. La Maturità è un rito nazionale e un dispositivo di certificazione, e quando si diffonde l’idea che possa essere svuotato nella sua parte più identitaria, l’orale, la pressione per un intervento diventa forte. Il caso della scena muta, divenuto tema pubblico negli anni immediatamente precedenti, ha accelerato questa dinamica. Dall’altro lato, c’è un obiettivo più strutturale: riportare il colloquio a essere uno spazio di verifica non soltanto nozionistica, ma di competenze argomentative, capacità di collegamento, maturazione personale e consapevolezza civica. Il Ministero, nei testi di presentazione, parla di un esame che deve valutare crescita complessiva, autonomia e responsabilità.

Quali ricadute positive sono attese

La promessa educativa implicita è chiara: rendere la Maturità più coerente con la scuola che si vuole costruire, cioè una scuola in cui non basta “passare le prove”, ma occorre dimostrare di saper sostenere un confronto, argomentare, assumere responsabilità.

Le ricadute positive attese possono essere almeno tre.

La prima è la valorizzazione delle competenze trasversali: un colloquio centrato su discipline caratterizzanti, ma letto dentro un profilo di percorso, può spingere studenti e scuole a lavorare con più continuità su ragionamento, esposizione, problem solving, collegamenti.

La seconda è la coerenza tra curricolo e valutazione finale: se educazione civica e formazione scuola lavoro entrano nel quadro valutativo del percorso, diventano meno marginali e più integrate nel lavoro didattico, evitando che restino “adempimenti” separati.

La terza, più delicata, riguarda la cultura della responsabilità: la scelta di impedire il boicottaggio dell’orale punta a riaffermare che l’esame è un patto serio, non un teatro. Se questo produce un clima di maggiore serietà dipenderà però dal modo in cui le commissioni saranno accompagnate, formate e messe in condizione di valutare in modo omogeneo, evitando disparità.

Tecnologia a scuola: stop agli smartphone nel secondo ciclo, mentre l’IA entra con linee guida

Il 2025 è anche l’anno in cui la scuola prova a distinguere con più nettezza tra tecnologia “personale e incontrollata” e tecnologia “educativa e governata”.

Smartphone: dal primo ciclo al secondo ciclo, il divieto si estende

Con la circolare n. 3392 del 16 giugno 2025, il Ministero interviene sull’uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione, estendendo alle scuole superiori un orientamento restrittivo che era già presente nel dibattito sul primo ciclo. La comunicazione ministeriale chiarisce l’impianto: limitare l’uso dello smartphone durante l’orario scolastico, chiedendo alle scuole di regolamentare applicazione e sanzioni.

Perché si interviene

Le motivazioni sono ormai note e ricorrenti nei documenti e nel discorso pubblico: distrazione, frammentazione dell’attenzione, difficoltà di concentrazione su compiti lunghi, impoverimento delle relazioni in presenza. A questo si somma un tema di tutela: l’uso non regolato di dispositivi personali in classe è spesso collegato a registrazioni non autorizzate, violazioni della privacy, dinamiche di cyberbullismo e conflitti tra pari e con gli adulti.

Quali ricadute positive sono attese

Sul piano didattico, l’obiettivo è una maggiore qualità dell’attenzione e quindi un miglioramento delle condizioni minime per imparare, ascoltare, discutere. Sul piano educativo, la misura punta a ridare centralità alla relazione diretta e alla parola in aula. Sul piano preventivo, si mira a ridurre occasioni di abuso, riprese e condivisioni improprie.

Anche qui, come per la condotta, l’efficacia dipenderà dall’attuazione: regolamenti chiari, modalità pratiche, corresponsabilità delle famiglie, coerenza nell’applicazione. Il 2025 indica una direzione, ma le scuole dovranno trasformarla in procedure realistiche.

Intelligenza artificiale: non una corsa, ma un’introduzione guidata

Nello stesso anno, il Ministero pubblica le linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche, adottate con DM n. 166 del 9 agosto 2025. È un passaggio importante perché chiarisce che l’IA non viene trattata solo come questione tecnologica, ma come tema di governance educativa: rispetto delle norme, protezione dei dati, equità, uso responsabile e consapevole.

Perché si interviene

L’IA generativa è esplosa come strumento di uso quotidiano, anche per gli studenti, molto prima che le scuole potessero definirne un quadro di utilizzo. Senza regole, il rischio è duplice: da un lato, violazioni della privacy e uso di sistemi non trasparenti; dall’altro, disuguaglianze, perché alcuni studenti e alcune scuole avrebbero accesso e competenze, altri no. Inoltre, in assenza di una cornice educativa, l’IA rischia di essere usata per “saltare” l’apprendimento, trasformando compiti e verifiche in esercizi di delega.

Quali ricadute positive sono attese

Le linee guida aprono a un uso che può avere ricadute molto positive, se accompagnato da formazione e da un lavoro didattico serio.

Può migliorare la personalizzazione degli apprendimenti, offrire strumenti di supporto, soprattutto per studenti con bisogni educativi specifici, e semplificare alcuni processi interni della scuola, riducendo il carico burocratico. Può inoltre promuovere una vera educazione digitale, che oggi significa anche imparare a interrogare criticamente sistemi di generazione automatica, comprendendone limiti, bias e implicazioni etiche.

La coesistenza di divieto smartphone e apertura all’IA, letta superficialmente, potrebbe sembrare contraddittoria. In realtà descrive un’idea: la tecnologia non viene respinta, ma ricondotta dentro un perimetro educativo, dove strumenti, piattaforme e regole sono governati dalla scuola e non dall’uso individuale incontrollato.

Sicurezza e tutela: personale scolastico, viaggi d’istruzione e formazione scuola lavoro

Un altro asse decisivo del 2025 riguarda la sicurezza, intesa in senso ampio: tutela del personale, protezione degli studenti nelle attività esterne, attenzione ai contesti di formazione “oltre l’aula”.

Che cosa cambia

Nell’impianto del DL 127/2025 e nei comunicati collegati, entrano misure che riguardano la sicurezza dei viaggi di istruzione, con requisiti più stringenti per i servizi di trasporto e l’accessibilità.

In parallelo, i PCTO vengono ridefiniti come “Formazione scuola lavoro”, per esplicitare in modo più netto la loro natura formativa e orientativa. Questa ridefinizione è registrata anche da Eurydice nella sezione dedicata alle riforme italiane, che richiama la cornice normativa del 2025.

Sul fronte della tutela del personale, il 2025 è attraversato da un messaggio politico forte, che punta a rafforzare l’autorevolezza della funzione docente e la sicurezza di chi lavora nella scuola. Il Ministero ha diffuso dati di monitoraggio sulle aggressioni, sottolineando un calo degli episodi e collegandolo alla linea della “tolleranza zero”.

Perché si interviene

La spinta arriva da una combinazione di cronaca e sistema.

Sul versante del personale, gli episodi di aggressione, verbale e fisica, hanno generato preoccupazione diffusa. Anche un numero non altissimo di casi può avere un impatto enorme sulla percezione: se l’insegnante diventa una figura esposta, il patto educativo si indebolisce e la scuola perde serenità.

Sul versante studenti, esperienze esterne come PCTO e gite portano con sé responsabilità e rischi. Le famiglie chiedono garanzie, le scuole chiedono regole chiare. Il passaggio lessicale da PCTO a “Formazione scuola lavoro” risponde anche alla necessità di ricordare che non si tratta di lavoro gratuito o di presenza casuale in azienda, ma di un percorso con valore educativo e con obblighi di sicurezza e tutela.

Quali ricadute positive sono attese

La ricaduta positiva più immediata è la riduzione delle zone grigie, soprattutto nelle attività fuori scuola: trasporto più sicuro, convenzioni più attente, maggiore cultura della prevenzione.

Sul piano della comunità educante, misure di tutela e monitoraggio possono contribuire a ricostruire fiducia e autorevolezza: un ambiente in cui i docenti si sentono protetti è un ambiente in cui anche gli studenti possono lavorare con più tranquillità.

DL 45/2025, il “Decreto Scuola PNRR”: legalità, reclutamento, edilizia, welfare

Se si cerca il perno normativo del 2025, il riferimento più solido è il decreto legge 7 aprile 2025, n. 45, collegato all’avvio dell’anno scolastico 2025/2026 e all’attuazione di misure PNRR, nel testo coordinato dopo la conversione.

Questo provvedimento è importante perché tiene insieme elementi che spesso vengono trattati separatamente: legalità del sistema, reclutamento e graduatorie, trasparenza digitale, investimenti per nidi e servizi, edilizia e semplificazione. In altre parole, non è solo un decreto “di settore”, ma un tentativo di intervenire su nodi strutturali.

Contrasto ai diplomifici e trasparenza digitale

Che cosa cambia

Il DL 45/2025 contiene misure rivolte a contrastare pratiche distorsive legate al rilascio dei titoli e a rafforzare trasparenza e tracciabilità, anche attraverso strumenti digitali, con obblighi che riguardano sia scuole statali sia paritarie.

Perché si interviene

Il tema “diplomifici” ha un impatto enorme perché non riguarda solo singoli casi, ma la credibilità dell’intero sistema. Se un titolo può essere percepito come acquistabile o ottenibile senza un reale percorso, a perdere non sono solo le scuole corrette, ma soprattutto gli studenti che studiano davvero e che vedono svalutato il proprio impegno.

Quali ricadute positive sono attese

La ricaduta positiva attesa è un rafforzamento della reputazione del sistema: meno scorciatoie, più equità tra chi frequenta e chi no, maggiore fiducia delle famiglie e del mondo del lavoro nel valore del diploma. Inoltre, strumenti digitali di trasparenza possono rendere più semplice verificare regolarità e percorsi.

Reclutamento, graduatorie, continuità

Che cosa cambia

Il decreto interviene su procedure e tempistiche, con l’obiettivo di rendere più efficiente il completamento delle assunzioni e l’utilizzo delle graduatorie, includendo meccanismi che permettono di attingere anche a graduatorie pubblicate entro finestre definite e introducendo criteri di arrotondamento e scorrimento.

Perché si interviene

Il problema è noto: la precarietà e la discontinuità didattica sono tra i fattori che incidono sulla qualità della scuola, in particolare nelle aree più fragili. Ogni anno di ritardi nelle nomine, ogni classe che cambia più docenti, ogni cattedra coperta tardivamente produce perdita di tempo scuola, fatica organizzativa, frustrazione.

Quali ricadute positive sono attese

Se l’efficienza amministrativa aumenta, la ricaduta positiva è diretta: più cattedre coperte in tempo, meno supplenze “a catena”, maggiore continuità. È una leva silenziosa ma potentissima per la qualità, perché la scuola funziona soprattutto quando è stabile.

Nidi, libri di testo e sostegno alle famiglie

Che cosa cambia

Nel 2025 il Ministero ha comunicato investimenti specifici sugli asili nido, con risorse PNRR e autorizzazione di nuovi interventi di costruzione o riconversione, con una forte attenzione al riequilibrio territoriale.

Perché si interviene

Il sistema 0 6 è una delle infrastrutture sociali decisive per ridurre disuguaglianze sin dall’inizio. Dove i nidi mancano, a pagare sono le famiglie e, spesso, l’occupazione femminile; a lungo termine, paga anche la scuola, perché le disuguaglianze precoci diventano divari di competenze.

Quali ricadute positive sono attese

Più posti nido e servizi infanzia significano, nel medio periodo, un ingresso a scuola con competenze più uniformi e quindi un lavoro didattico più equo. Inoltre, il sostegno alle famiglie sui libri e sulle spese scolastiche agisce come prevenzione della dispersione “economica”, quella che nasce da rinunce progressive e da condizioni materiali fragili.

Dispersione e divari territoriali: Agenda Sud e Agenda Nord diventano asse strutturale

Nel 2025 la lotta alla dispersione non resta un tema generico, ma si traduce in stanziamenti e in un impianto che punta a essere stabile. I comunicati del Ministero parlano di un investimento aggiuntivo di 500 milioni per Agenda Sud e Agenda Nord, con ampliamento delle scuole coinvolte e finanziamenti proporzionati ai dati disponibili, con attenzione alle aree più fragili.

A questo si aggiunge, a fine 2025, un decreto che destina ulteriori 32,2 milioni per riduzione dei divari territoriali e contrasto alla dispersione nelle aree periferiche e a rischio.

Perché si interviene

Qui la causa è evidente: la dispersione scolastica non è solo un problema educativo, è un problema sociale ed economico. Significa meno competenze, meno lavoro, più vulnerabilità. E i divari territoriali, che spesso emergono nelle rilevazioni standardizzate, alimentano una frattura tra aree del Paese che non è più sostenibile. Il 2025 consolida quindi una linea: più risorse alle scuole che stanno in prima linea, nelle periferie, nelle aree interne, nei contesti dove la scuola è presidio.

Quali ricadute positive sono attese

I benefici attesi sono molto concreti: personalizzazione degli apprendimenti, orientamento più efficace, tutoraggio, recupero mirato delle competenze di base. Se questi interventi vengono progettati bene, possono ridurre abbandoni e insuccessi, e soprattutto possono trasformare la scuola in un luogo capace di trattenere e motivare chi altrimenti si perderebbe.

È importante notare che, in questa logica, la scuola non è vista solo come erogatrice di lezioni, ma come infrastruttura educativa di comunità. Ed è un cambio di sguardo che può produrre effetti positivi se accompagnato da stabilità delle risorse e da strumenti di valutazione dell’impatto.

Filiera tecnologico professionale e ITS Academy: il 4+2 verso il 2026/2027, investimenti su laboratori e orientamento

Tra i temi più strategici del 2025 c’è il rafforzamento dell’istruzione tecnico professionale e del canale ITS. Qui è fondamentale chiarire bene le tempistiche, perché circolano narrazioni diverse. Nel quadro di sintesi di Eurydice, la filiera tecnologico professionale 4+2 entra ufficialmente nel sistema nazionale dall’anno scolastico 2026/2027, dopo la fase sperimentale che ha coinvolto centinaia di istituti.

Parallelamente, nel 2025 si moltiplicano gli investimenti che preparano questa transizione: 210 milioni per laboratori innovativi in oltre mille istituti tecnici e professionali, con l’obiettivo di rendere l’apprendimento più connesso alle competenze richieste dai settori produttivi.

E ancora, a dicembre 2025, un decreto destina oltre 136 milioni per rafforzare percorsi formativi e orientamento degli ITS Academy, con risorse su nuove figure professionali in aree strategiche, dalla mobilità alla chimica, dall’agroalimentare ai dati e alle tecnologie dell’informazione.

Perché si interviene

Le ragioni sono strutturali e non ideologiche: esiste un mismatch tra domanda di competenze e offerta formativa. Molte imprese faticano a trovare profili tecnici, mentre una parte degli studenti fatica a vedere nella scuola un ponte credibile verso lavoro e realizzazione. La filiera 4+2 e il potenziamento degli ITS puntano a rendere più leggibile il percorso: un canale tecnico professionale forte, con laboratori, orientamento e continuità verso l’istruzione terziaria non universitaria.

Quali ricadute positive sono attese

Se la transizione sarà accompagnata bene, le ricadute positive possono essere notevoli.

Per gli studenti, significa percorsi più pratici e innovativi, con ambienti di apprendimento aggiornati e un orientamento che non si limiti alla scelta della scuola, ma costruisca consapevolezza di competenze e opportunità.

Per il sistema Paese, significa aumentare l’occupabilità e ridurre la distanza tra scuola e fabbisogni territoriali, evitando che i giovani si trovino con titoli poco spendibili e che il lavoro qualificato resti scoperto.

Per la scuola stessa, significa recuperare attrattività dell’istruzione tecnica e professionale, spesso penalizzata da stereotipi. Laboratori, connessioni con ITS, investimenti e filiere possono cambiare la percezione e l’esperienza concreta.

Dirigenti scolastici e macchina amministrativa: valutazione, fascicolo digitale, iscrizioni più semplici

Non tutte le novità 2025 riguardano aula ed esami. Un pezzo importante, spesso meno visibile, riguarda la governance: come si valutano i dirigenti, come si semplificano procedure, come si riduce burocrazia per famiglie e segreterie.

Sistema nazionale di valutazione dei dirigenti scolastici

Con il DM n. 47 del 12 marzo 2025 viene adottato il Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, con applicazione dall’anno scolastico 2024/2025 e una fase transitoria. Il sistema prevede definizione degli obiettivi, assegnazione, misurazione e valutazione, con possibile contraddittorio e impatto sulla retribuzione di risultato.

Perché si interviene

Il punto è rendere più trasparenti e coerenti le aspettative sul ruolo del dirigente, che oggi non è solo amministratore, ma leader educativo, gestore di risorse umane e ponte con il territorio. In assenza di un sistema chiaro, la valutazione rischia di essere percepita come opaca o disomogenea.

Quali ricadute positive sono attese

La ricaduta positiva attesa è una maggiore chiarezza di obiettivi e responsabilità, e, se il sistema sarà equilibrato, anche un rafforzamento della leadership scolastica orientata al miglioramento, non alla mera adempienza.

Fascicolo digitale del personale scolastico

A dicembre 2025 prende avvio il “Fascicolo digitale del personale scolastico”, accessibile dal sito del Ministero, con una fase sperimentale e un percorso di pieno regime entro giugno 2026. L’obiettivo dichiarato è semplificare, rendere più trasparente e offrire nuovi servizi, permettendo al personale di consultare dati di carriera, ruolo, titoli e servizi.

Perché si interviene

La scuola soffre da anni di frammentazione amministrativa: titoli, servizi, ricostruzioni di carriera, mobilità e pratiche spesso richiedono passaggi ripetuti, documenti duplicati, verifiche lente. Un fascicolo digitale può ridurre errori, tempi e conflitti.

Quali ricadute positive sono attese

Il beneficio potenziale è grande: meno burocrazia, più certezza dei dati, procedure più rapide, segreterie meno schiacciate da richieste ripetitive. E c’è anche un tema di dignità professionale: avere accesso semplice al proprio percorso significa sentirsi parte di un’amministrazione che funziona.

DDL Semplificazioni e piattaforma “Famiglie e studenti”

Il 2025 registra anche l’approvazione di misure di semplificazione che puntano a rendere più facile il rapporto scuola famiglia: la piattaforma unica “Famiglie e studenti” dovrebbe consentire alle scuole di acquisire direttamente dati e documenti per iscrizioni, riducendo certificazioni cartacee, e valorizzando l’Anagrafe nazionale dell’istruzione per verifiche di iscrizione e frequenza.

Perché si interviene

Perché la burocrazia scolastica, per anni, ha scaricato sulle famiglie adempimenti ripetitivi, e sulle segreterie verifiche manuali. La digitalizzazione, se ben progettata, può alleggerire entrambi.

Quali ricadute positive sono attese

La ricaduta positiva attesa è un processo di iscrizione più semplice, meno stressante, più uniforme, e un miglioramento della capacità di monitoraggio della frequenza e quindi di prevenzione della dispersione.

Inclusione: sostegno, continuità, accessibilità degli edifici

Nel 2025 l’inclusione viene affrontata su più piani: personale specializzato, continuità didattica, accessibilità fisica.

Da un lato, prosegue l’attenzione verso il sostegno e la riduzione della precarietà, anche attraverso percorsi straordinari di specializzazione e misure organizzative. Dall’altro, arrivano risorse mirate per l’abbattimento delle barriere architettoniche: un decreto assegna oltre 18,6 milioni per interventi di eliminazione delle barriere negli edifici scolastici statali e paritari, con modalità di assegnazione definite e avvisi pubblici.

Perché si interviene

Il bisogno è evidente: l’inclusione non è solo una questione didattica, è anche una questione di accesso. Se un edificio non è accessibile, il diritto allo studio si indebolisce. E se mancano docenti specializzati e continuità, l’inclusione resta formale.

Quali ricadute positive sono attese

Investire su accessibilità significa permettere una partecipazione piena alla vita scolastica, riducendo ostacoli fisici e simbolici. Sul piano culturale, è un segnale: l’inclusione è un criterio di qualità del sistema, non un capitolo a parte.

Edilizia e sicurezza: antincendio, messa in sicurezza, laboratori come infrastruttura didattica

Il 2025 mostra una forte insistenza sulla sicurezza degli edifici, non solo come manutenzione ma come condizione di serenità e qualità.

A novembre 2025 il Ministero comunica la firma di un decreto da 223,7 milioni per piano antincendio e interventi urgenti di messa in sicurezza, con quota significativa destinata alle regioni del Mezzogiorno e procedure semplificate per aderire agli avvisi.

Questi interventi si affiancano agli investimenti in laboratori, che non sono solo “innovazione”, ma anche un modo di ripensare l’idea stessa di aula. Nel 2025, i 210 milioni destinati a laboratori innovativi per tecnici e professionali vanno letti anche così: la didattica laboratoriale è una politica infrastrutturale, non un accessorio.

Perché si interviene

Perché l’edilizia scolastica è una delle fragilità storiche del sistema italiano: edifici datati, adeguamenti incompleti, rischi antincendio. Ogni intervento in sicurezza è investimento sulla fiducia: studenti e personale devono sentirsi protetti.

Quali ricadute positive sono attese

L’effetto positivo più immediato è ovvio: riduzione dei rischi e ambienti più sicuri. Ma c’è un effetto indiretto altrettanto importante: una scuola che investe sugli spazi comunica che l’istruzione è una priorità concreta. E spazi migliori favoriscono anche metodologie didattiche più attive.

Risorse e lavoro nella scuola: contratto, aumenti, riconoscimento economico

Chiudere il punto sulle novità 2025 senza parlare di lavoro e retribuzioni sarebbe incompleto. A dicembre 2025 arriva la firma definitiva del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2022 2024, con aumenti medi mensili indicati dal Ministero e arretrati, oltre a somme una tantum.

Perché si interviene

Le ragioni sono note: inflazione, perdita di potere d’acquisto, crisi di attrattività della professione docente e del lavoro ATA, necessità di riconoscimento dopo anni segnati da carichi crescenti e da una burocrazia spesso opprimente. Chiudere rapidamente il contratto diventa anche un segnale politico: valorizzazione del personale come condizione per qualsiasi riforma.

Quali ricadute positive sono attese

L’aumento economico non risolve da solo i problemi della scuola, ma può produrre effetti positivi: maggiore motivazione, riduzione del clima di conflitto, e, nel lungo periodo, un contributo alla capacità del sistema di trattenere e attrarre personale qualificato. La scuola cambia davvero solo se chi ci lavora sente che il proprio lavoro è riconosciuto.

Uno sguardo avanti: le Indicazioni nazionali e la transizione 2026/2027

Il 2025 è anche l’anno in cui si preparano riforme che entreranno pienamente in gioco dal 2026/2027. È il caso della filiera 4+2, come ricordato da Eurydice, che colloca l’ingresso ordinamentale nel 2026/2027, dopo la sperimentazione e con candidature e procedure di attivazione già avviate nel 2025.

È anche l’anno in cui si pubblicano bozze e si aprono consultazioni su Indicazioni nazionali per infanzia e primo ciclo, tema che promette dibattiti intensi perché tocca contenuti, metodi e libertà di insegnamento. Qui il 2025 non chiude, ma apre: la direzione è tracciata, la concreta applicazione richiederà accompagnamento, formazione e tempo editoriale per i materiali didattici.

Il 2025 come anno di ricomposizione

Se si dovesse sintetizzare con una sola frase, si potrebbe dire così: nel 2025 la scuola italiana tenta una ricomposizione. Ricompone la disciplina in chiave educativa, con condotta e sanzioni che vogliono responsabilizzare. Ricompone la Maturità come passaggio serio e significativo. Ricompone il rapporto con la tecnologia, chiudendo la porta allo smartphone come oggetto personale in classe e aprendo la porta all’IA come strumento da governare. Ricompone sicurezza e tutela, dentro e fuori l’edificio. Ricompone il legame tra istruzione e lavoro attraverso filiere, laboratori e ITS. Ricompone, infine, la macchina amministrativa con fascicolo digitale e semplificazioni, e prova a rendere più equa la geografia educativa con Agenda Sud, Agenda Nord e fondi contro dispersione.

La domanda decisiva, ora, non è se le norme siano “giuste” in astratto. La domanda decisiva è se il sistema riuscirà a trasformarle in pratiche coerenti. Perché la scuola cambia davvero quando le regole diventano cultura condivisa, gli investimenti diventano spazi e opportunità reali, e la comunità educante, studenti, famiglie, docenti, dirigenti, personale ATA, territorio, sente di stare lavorando nella stessa direzione.

Se questo accadrà, il 2025 verrà ricordato non come l’anno di un giro di vite o di una riforma spot, ma come l’anno in cui la scuola ha provato a ritrovare un equilibrio nuovo: rigore e inclusione, sicurezza e libertà, innovazione e qualità, autonomia e responsabilità.

.

.

.

.

.

.

.

.

La scuola verso il 2026, cosa è successo e cosa accadrà

ultima modifica: da