La solitudine dei docenti. Nulla di nuovo per chi vive la scuola. Due recenti vicende dicono molto.

La solitudine dei docenti. E’ una condizione vissuta che può essere facilmente constatata. Di segno opposto quella proposta nei convegni e nelle interviste di inesperti lontani dall’aula. Da quando la società è stata colonizzata da un esasperato individualismo che ha veicolato lo scenario dei legami deboli, la scuola ha abbandonato il profilo di comunità educante. Questo è stato sostituito da monadi senza finestre (Leibniz) dove ognuno è incapsulato nel proprio Io, illudendosi che tutto ruoti intorno a sé.

Fatta questa premessa, presento due recenti vicende. Alla prima ho dedicato diversi articoli. Mi riferisco all’insegnante “impallinata”. Qualche giorno fa è stata ascoltata dalla VII^ Commissione istruzione e ha espresso tutta la sua amarezza e solitudine dichiarando: “Mi sono sentita sola, abbandonata: come se la responsabilità di quell’aggressione fosse colpa mia, e non di chi l’aveva portata a segno“.

La seconda vicenda è di questi ultimi giorni. Tratta di un genitore che inveisce contro gli insegnanti per i compiti dati a suo figlio. Al momento, e sorprende, non si registrano (pronto però a rettificare) prese di posizione da parte della Dirigente scolastica e dei suoi colleghi, come se le offese non coinvolgessero tutto l’istituto.

La solitudine dei docenti. La conferma da due vicende

