di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 7.8.2023.

Graduatorie provinciali per le supplenze 2023/24, punteggio: la valutazione del servizio specifico e aspecifico.

Graduatorie provinciali per le supplenze per l’anno scolastico 2023/24, gli elenchi sono stati soggetti a ripubblicazione, rispetto allo scorso anno, per effetto dei numerosi controlli effettuati dalle segreterie scolastiche che hanno portato gli Uffici Scolastici alla convalida oppure alla rettifica dei punteggi dei vari aspiranti oppure all’esclusione per mancanza del titolo di accesso. Di conseguenza, il punteggio e la posizione di ciascun aspirante potrebbe cambiare nei nuovi elenchi validi per il 2023/24. Come vengono valutati i titoli di servizio?

La valutazione dei titoli di servizio viene effettuata sulla base di quanto disposto dall’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione N. 112/2022 e delle tabelle allegate, oltre alle indicazioni contenute nelle Note N. 1290 del 22 luglio 2020 e N. 1550 del 4 settembre 2020. Nel caso di aspiranti inseriti in diverse GPS, uno stesso servizio viene valutato sia come specifico che come aspecifico, sempre tenendo comunque in considerazione il fatto che il punteggio massimo conseguibile è di 12 punti (per ciascuna graduatoria provinciale di inserimento).

Il servizio specifico svolto sullo specifico grado, per posto comune o di sostegno viene valutato, nella GPS posto comune, due punti per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino ad un massimo di 12 punti per ciascun anno scolastico. Il servizio aspecifico prestato sullo specifico grado, per posto comune o di sostegno, nella GPS posto comune, viene valutato 1 punto per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino ad un massimo di sei punti per ciascun anno scolastico.

Per quanto riguarda il servizio su posto di sostegno, questo viene valutato come servizio specifico nelle graduatorie provinciali sostegno dello specifico grado, come servizio specifico sulle classi di concorso/posto dello specifico grado e come servizio aspecifico per le eventuali classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso. Il servizio specifico svolto nella GPS posto di sostegno prestato su posto di sostegno sullo specifico grado viene valutato 2 punti per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino ad un massimo di 12 punti per ciascun anno scolastico. Il servizio aspecifico nella GPS posto di sostegno prestato su altro posto, altra classe di concorso o altro grado viene valutato un punto per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino ad un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico.

Nel caso in cui l’aspirante abbia insegnato contemporaneamente su due classi di concorso, è possibile far valere tale servizio come specifico per entrambe le classi di concorso. Per quanto concerne il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di attività alternativa viene valutato come servizio aspecifico. Il punteggio massimo di 12 punti in ciascuna GPS di inclusione, secondo quanto indicato dalla suddetta Nota N. 1550, ‘può essere raggiunto anche in virtù della somma di più servizi “aspecifici”, tali da raggiungere il punteggio comunque massimo di 12 punti’.

La valutazione del servizio delle Graduatorie GPS 2023/24

