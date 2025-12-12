Valutare con i metodi di ieri ha ancora un senso nella scuola di oggi? Una riflessione forse radicale, ma certamente coerente, che finalmente ci porta al di là del guado.

La scuola d’oggi è una scuola complessa, fatta di progetti, trasversalità, competenze, di attenzioni indefesse per garantire il benessere degli studenti a tutto ciò che prima non era propriamente scuola; ed è individuata da un altro ente formatore, quale dovrebbe essere la famiglia, come il primo e l’ultimo baluardo per educare, formare, orientare ed eventualmente trasmettere il sapere.

La didattica meramente trasmissiva è ormai considerata un abominio, ed è superata da tutto un apparato pedagogico, formativo ed educativo che vede le lezioni frontali come un retaggio di un passato antico e inattuale.

Lo “studente al centro” è la nuova tendenza che tutto legittima e nobilita, in seno a tutte le azioni intraprese nella scuola.

Rimane tuttavia un problema da risolvere. Nella nuova scuola d’oggi anche la valutazione dovrebbe essere enormemente mutata; e invece dobbiamo constatare che rimane spesso incardinata a una metodologia antica, strettamente docimologica, che ancora prevede una votazione in decimi da 6 a 10 o addirittura da 5 a 10 (per non menzionare aberrazioni inferiori qua e là resistenti), e che ingenera nello studente, ma ancor di più nelle famiglie, stati d’ansia e stress prestazionali rispetto a traguardi performativi il più delle volte immaginati piuttosto che oggettivi e reali. Alla faccia del benessere e a scapito di tutta la complessità, la trasversalità, le competenze e le attenzioni finalmente conseguite.

Appare necessaria a questo punto una riflessione sul valore e l’utilità che, in una realtà fluida e dinamica com’è la scuola d’oggi, deve avere la valutazione. Ed è parere dello scrivente che la soluzione migliore risieda nel passaggio a una valutazione di tipo lombrosiano o mesmerico, a seconda dei casi.

Nel sistema lombrosiano il docente, all’inizio delle attività didattiche, dopo un’attenta osservazione dello studente e dei suoi tratti fisiognomici ed espressivi, e tenendo presenti le risultanti delle volontà espresse dal discente e dalla famiglia, esprime un giudizio (che per la natura stessa del metodo non potrà che essere di positività) rispetto al quale si impegnerà durante tutto l’anno a far collimare i voti delle verifiche, cosicché questi corrispondano in toto con il giudizio elaborato all’inizio dell’anno. Sarà così finalmente superata quella valutazione meccanica basata sul trinomio “nozioni-prestazioni-voto” che, anch’essa per propria natura, è solo foriera di stress e depressione cognitiva e post prestazionale.

Vi sarà però sempre la possibilità che, a causa di variabili ingestibili (verifiche consegnate in bianco, verifiche fotocopiate dal compagno, assenza a tutte le verifiche ordinarie, di recupero e di recupero del recupero), neppure tale metodologia produca gli esiti sperati. Pertanto, ma solamente nella seconda parte dell’anno e più precisamente solo dopo la seconda metà di aprile, il docente potrà far entrare in sinergia con quello lombrosiano il metodo mesmerico, per addivenire alla necessaria valutazione positiva dello studente. Con l’ausilio di un materiale oscillante (possibilmente in oro) o, meglio ancora, con l’imposizione delle mani (ma avendo l’accortezza di non sfiorare fisicamente lo studente per non incorrere nei rigori della legge), l’insegnante evocherà silenziosamente gli apprendimenti inespressi ma sicuramente presenti nell’intimo del discente, per farli palesare in qualsiasi forma spiritualmente percepibile dal buon docente.

Questi due metodi rivoluzionari, messi in pratica dai docenti con abnegazione e perseveranza ed elevati a regime, genereranno significativi miglioramenti nella corrispondenza fra le prestazioni attese dagli studenti di ogni ordine e grado e il loro successo formativo, sollevandoli dall’onere ansiogeno di doversi impegnare per conseguire il voto desiderato e rendendoli liberi di dedicarsi unicamente all’apprendimento.

La valutazione nella scuola moderna: due proposte sistemiche

