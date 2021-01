di Guido Ferrari, InfoDocenti.it, 16.1.2021.

Al momento della prima nomina, la scuola deve effettuare in tempi brevi la verifica del punteggio del supplente e produrre eventuali rettifiche o convocalidarlo. Abbiamo notizia che molte scuole prendono tantissimo tempo, la procedura non è corretta, perchè potrebbe accadere, in caso di rettifica, che il contratto del supplente debba essere revocato e si debba procedere a nuova convocazione. In questo caso potrebbe capitare che, se i tempi sono lunghi, il docente che ha avuto il licenziamento per punteggio sbagliato possa aver perso altre possibilità di supplenza.

Riportiamo quindi le tabelle di valutazione delle GPS così che ognuno possa, personalmente verificare il proprio punteggio.

TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LE GRADUATORIE PROVINCIALI 2020–22

Master di I e II livello annuale 1500 ore

– 60 CFU 1 punti Certificazione Inglese C2 6 punti Certificazione Inglese C1 4 punti Certificazione Inglese B2 3 punti Certificazioni informatiche 0,5 punti, fino a un massimo di 4 certificazioni

per un totale complessivo di 2 punti

L’attribuzione dei punteggi per i titoli è specificata negli allegati che riportiamo in allegato:

Infanzia e primaria

Prima fascia GPS

Seconda fascia GPS

Secondaria I e II grado

Prima fascia GPS

Seconda fascia GPS

Titoli artistici: ripristinato punteggio max 66

ITP

Prima fascia GPS

Seconda fascia GPS

Sostegno

Sostegno prima fascia

Sostegno seconda fascia

Personale educativo

Prima fascia GPS

Seconda fascia GPS

