di Carlo Maria Medaglia, Agenda digitale, 3.8.2028.

L’intelligenza artificiale generativa mette in discussione il modello tradizionale di verifica scolastica. Il nodo non è solo impedire l’uso dell’AI negli esami, ma capire quali competenze valutare in una società in cui studenti e professionisti collaborano stabilmente con sistemi intelligenti.

Per oltre un secolo il sistema educativo ha costruito buona parte della propria credibilità attorno a un principio tanto semplice quanto potente: valutare ciò che uno studente è in grado di fare autonomamente.

Interrogazioni, compiti in classe, esami e prove standardizzate sono stati progettati con l’obiettivo di misurare conoscenze, competenze e capacità individuali, cercando di limitare il più possibile interferenze esterne. In questo modello, la valutazione rappresentava il momento in cui lo studente dimostrava ciò che aveva realmente appreso.

L’arrivo dell’intelligenza artificiale generativa ha però incrinato questa impostazione in modo molto più radicale di quanto si fosse inizialmente immaginato. Il dibattito si è concentrato soprattutto sul rischio che gli studenti utilizzino ChatGPT per scrivere temi o risolvere esercizi, ma questa è probabilmente soltanto la superficie del problema. La vera questione non è impedire l’uso dell’intelligenza artificiale durante una verifica, ma comprendere se abbia ancora senso continuare a valutare competenze pensate per un mondo nel quale l’intelligenza artificiale non esisteva.

Indice degli argomenti Valutazione scolastica e intelligenza artificiale cambiano le competenze

Dove finisce il contributo dell’AI e dove inizia quello dello studente

Le competenze da valutare nell’era dell’AI generativa

Il mondo del lavoro mostra perché gli esami devono cambiare

Esami di Stato e certificazione delle competenze con l’intelligenza artificiale

Il nuovo ruolo dei docenti nel digital learning

Il valore umano nella scuola del prossimo decennio

Valutazione scolastica e intelligenza artificiale cambiano le competenze

Ogni grande innovazione tecnologica ha modificato nel tempo ciò che consideriamo una competenza essenziale. Nessuno oggi valuta uno studente sulla capacità di eseguire a mente calcoli estremamente complessi quando dispone di una calcolatrice scientifica, così come nessuno pretende che un professionista ricordi migliaia di informazioni facilmente recuperabili attraverso strumenti digitali. Le tecnologie non eliminano la necessità di apprendere, ma ridefiniscono progressivamente il confine tra ciò che è opportuno memorizzare e ciò che diventa invece importante comprendere, interpretare e utilizzare criticamente. L’intelligenza artificiale porta questa dinamica a un livello completamente nuovo, perché non automatizza soltanto attività ripetitive, ma interviene direttamente su processi cognitivi che fino a ieri ritenevamo esclusivamente umani.

Le principali organizzazioni internazionali stanno iniziando a riflettere su questa trasformazione. L’UNESCO richiama la necessità di ripensare sistemi di valutazione e certificazione affinché siano coerenti con un contesto nel quale l’AI sarà parte integrante dei processi di apprendimento, mentre l’OCSE evidenzia come le competenze del futuro riguarderanno sempre meno la semplice disponibilità di informazioni e sempre più la capacità di formulare problemi, interpretare dati, prendere decisioni e collaborare con sistemi intelligenti (UNESCO, Guidance for Generative AI in Education and Research; OECD, Digital Education Outlook). Il problema, dunque, non è come impedire agli studenti di utilizzare l’AI, ma come progettare valutazioni capaci di misurare ciò che continuerà a rappresentare un valore distintivo dell’intelligenza umana.

Dove finisce il contributo dell’AI e dove inizia quello dello studente

Questa prospettiva obbliga a riconsiderare l’intero significato della verifica scolastica. Se uno studente utilizza un sistema di intelligenza artificiale per raccogliere fonti, costruire una prima bozza, individuare errori logici o ricevere suggerimenti di miglioramento, dove termina il contributo della macchina e dove inizia quello della persona? La risposta non è affatto semplice, perché il processo di apprendimento diventa sempre più distribuito tra soggetti differenti. L’intelligenza individuale lascia progressivamente spazio a un’intelligenza collaborativa nella quale esseri umani e sistemi artificiali costruiscono insieme il risultato finale.

È proprio questa la trasformazione che il sistema educativo fatica ancora a riconoscere. Continuiamo infatti a progettare verifiche pensando a studenti isolati, mentre la realtà professionale verso cui li stiamo formando sarà caratterizzata da una collaborazione permanente con strumenti intelligenti. Medici, avvocati, ingegneri, ricercatori, giornalisti e manager utilizzeranno quotidianamente agenti di intelligenza artificiale per analizzare informazioni, simulare scenari, verificare dati e supportare decisioni. Perché allora la scuola dovrebbe continuare a valutare competenze completamente scollegate dal contesto nel quale quegli studenti vivranno e lavoreranno?

Le competenze da valutare nell’era dell’AI generativa

Naturalmente questo non significa che ogni forma di valutazione tradizionale debba essere abbandonata. Alcune competenze fondamentali continueranno a richiedere autonomia, comprensione profonda e capacità di ragionamento individuale. Ma sarà sempre più difficile sostenere che il valore di uno studente coincida esclusivamente con ciò che riesce a produrre senza alcun supporto esterno. La vera competenza potrebbe diventare un’altra: saper dialogare con l’intelligenza artificiale, guidarla, verificarne le risposte, individuarne errori e limiti, integrarne il contributo dentro un processo decisionale consapevole. La valutazione del futuro dovrà probabilmente misurare non soltanto ciò che sappiamo fare da soli, ma soprattutto ciò che sappiamo realizzare insieme a sistemi intelligenti.

Se accettiamo l’idea che l’intelligenza artificiale diventerà una presenza stabile nei percorsi di apprendimento, allora dobbiamo avere il coraggio di porci una domanda ancora più radicale: che cosa continuerà realmente a certificare un esame? Per oltre un secolo la valutazione è stata pensata come una fotografia delle conoscenze e delle competenze individuali acquisite in un determinato momento. La rivoluzione dell’AI generativa rischia però di trasformare quella fotografia in un’immagine sempre meno rappresentativa della realtà. Non perché gli studenti imparino di meno, ma perché il modo in cui costruiscono conoscenza cambia profondamente.

Il mondo del lavoro mostra perché gli esami devono cambiare

Pensiamo a ciò che accade nel mondo del lavoro. Nessuna impresa moderna chiede ai propri professionisti di operare ignorando deliberatamente gli strumenti tecnologici disponibili. Un ingegnere utilizza software di simulazione, un medico consulta sistemi di supporto alle decisioni cliniche, un avvocato ricerca precedenti giurisprudenziali attraverso piattaforme digitali, un progettista dialoga con sistemi di intelligenza artificiale per esplorare soluzioni alternative. In quasi tutti gli ambiti professionali il valore non deriva dall’assenza di strumenti, ma dalla capacità di utilizzarli in modo competente, critico e responsabile. La scuola, invece, continua spesso a costruire situazioni artificiali nelle quali l’obiettivo è dimostrare di saper lavorare come se quelle tecnologie non esistessero.

Questo scarto rischia di diventare sempre più evidente nei prossimi anni. Se l’educazione ha il compito di preparare cittadini e professionisti alla società nella quale vivranno, appare difficile immaginare sistemi di valutazione completamente separati dagli ecosistemi intelligenti che caratterizzeranno quella società. La domanda, quindi, non è se l’intelligenza artificiale entrerà negli esami, ma come entrerà. Probabilmente assisteremo a una progressiva distinzione tra momenti nei quali sarà importante verificare capacità autonome di ragionamento e momenti nei quali verrà invece valutata la qualità dell’interazione con sistemi intelligenti. Sapere formulare un buon prompt, verificare criticamente una risposta, riconoscere un’allucinazione algoritmica, integrare informazioni provenienti da fonti differenti e assumersi la responsabilità delle decisioni finali potrebbero diventare competenze altrettanto importanti della conoscenza disciplinare.

Esami di Stato e certificazione delle competenze con l’intelligenza artificiale

Questa trasformazione coinvolgerà inevitabilmente anche gli esami di Stato, le prove universitarie e i sistemi di certificazione delle competenze. La tradizionale distinzione tra compiti “con AI” e compiti “senza AI” rischia infatti di perdere rapidamente significato. Molto più interessante sarà progettare prove nelle quali l’intelligenza artificiale diventi parte integrante del processo valutativo, senza però sostituire il giudizio umano. L’obiettivo non sarà verificare se uno studente sa usare un algoritmo, ma comprendere se è in grado di governarlo senza diventarne dipendente.

In questa prospettiva cambia anche il ruolo dell’errore. Per secoli l’errore scolastico è stato interpretato come indicatore di una conoscenza incompleta. Domani potrebbe diventare, invece, un’occasione per osservare il processo di revisione, la capacità di mettere in discussione le risposte prodotte dall’intelligenza artificiale e la qualità del ragionamento sviluppato per correggerle. La valutazione tenderà progressivamente a spostarsi dal risultato finale al percorso cognitivo che ha portato a quel risultato. Non conterà soltanto la risposta giusta, ma il modo in cui lo studente sarà arrivato a costruirla dialogando con strumenti intelligenti.

Il nuovo ruolo dei docenti nel digital learning

Naturalmente questa evoluzione richiederà una profonda trasformazione della professionalità docente. L’insegnante non sarà più soltanto il valutatore di prodotti, ma l’osservatore di processi complessi nei quali si intrecciano competenze disciplinari, pensiero critico, capacità relazionali e utilizzo consapevole dell’intelligenza artificiale. Sarà chiamato a progettare ambienti di apprendimento nei quali l’AI non rappresenti una scorciatoia, ma uno strumento per sviluppare livelli più elevati di comprensione. È una sfida che richiederà formazione, sperimentazione e soprattutto il coraggio di abbandonare modelli valutativi costruiti per una società che non esiste più.

Forse è proprio questa la lezione più importante che il digital learningci sta consegnando. Ogni rivoluzione educativa produce inevitabilmente una rivoluzione nella valutazione, perché cambiano le competenze considerate essenziali. Oggi non siamo semplicemente chiamati a decidere se consentire o vietare l’uso dell’intelligenza artificiale durante un esame. Siamo chiamati a ridefinire il significato stesso del merito in una società nella quale l’intelligenza non sarà più esclusivamente individuale, ma sempre più distribuita tra persone, dati e sistemi artificiali.

Il valore umano nella scuola del prossimo decennio

La vera sfida non consiste nel difendere gli esami del passato, ma nel progettare valutazioni capaci di riconoscere il valore umano dentro un ecosistema nel quale l’intelligenza artificiale sarà ormai una componente ordinaria dell’apprendimento. E forse il successo della scuola del prossimo decennio non dipenderà dalla capacità di tenere l’AI fuori dalle aule, ma dalla capacità di insegnare alle nuove generazioni quando fidarsi delle macchine, quando metterle in discussione e quando, invece, avere il coraggio di pensare con la propria testa.