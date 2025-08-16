L’App IO e le nomine da Gps

di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 14.8.2025.

L’importanza dell’App IO non solo in sede di immissioni in ruolo ma anche in occasione delle nomine da Gps.

Tra poche settimane inizia il nuovo anno scolastico e tra poco più di una settimana dovrebbero prendere il via le nomine da Gps stando alla ‘timeline’ dei sindacati. Ovviamente l’avvio dei bollettini seguirà, come sempre, tempistiche diverse, ma dovremmo ormai essere agli sgoccioli. Il ‘countdown’ può dirsi ormai ufficialmente partito. Mentre cresce l’attesa tra gli aspiranti vediamo di capire come funzionerà l’app IO, uno strumento complementare già da alcuni anni nell’avvisare i supplenti sul conferimento della nomina. Vediamo di seguito i dettagli.

Nomine Gps: come sapere di aver ricevuto un incarico di supplenza

Le nomine da Gps vengono di solito comunicate con le seguenti modalità:

pubblicazione dei bollettini sui siti degli uffici scolastici provinciali;

sui siti degli uffici scolastici provinciali; invio della nomina sull’indirizzo email dell’aspirante interessato;

dell’aspirante interessato; notifica sull’app IO.

I bollettini indicano l’elenco completo di tutti gli aspiranti nominati per ogni ordine e grado scolastico. All’indirizzo email invece arriva solo la nomina personale, con le specificazioni della supplenza ricevuta dalle Gps (durata del contratto al 31 agosto o al 30 giugno, monte ore e sede scolastica di destinazione). Importante è anche l’app IO, che notificherà all’interessato la ricezione di una nomina, a patto che lo stesso abbia attivato le notifiche sull’applicazione.

App IO: come attivare le notifiche

Vediamo di seguito in sintesi quali pochi passaggi adottare per attivare le notifiche:

‘servizi’;

‘Ministero dell’Istruzione e del Merito’;

INS – Informatizzazione Nomine Supplenze;

flaggare ‘inviarti notifiche push’.

n questo modo gli interessati riceveranno anche una notifica sull’applicazione quando riceveranno una nomina da Gps. Si raccomanda in ogni caso di non fare affidamento solo sull’app IO ma di controllare anche le suindicate modalità per restare aggiornati sulle nomine da Gps.

.

.

.

.

.

.

.

L’App IO e le nomine da Gps

ultima modifica: da