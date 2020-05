di Armando Bayo, InfoDocenti.it, 1.5.2020

– In questi giorni in cui le varie scuole stanno compilando le graduatorie d’istituto per l’individuazione dei soprannumerari, molti docenti titolari su cattedra interna, si accorgono che il docente trasferito su coe ha un punteggio maggiore, quindi si chiedono a chi spetti l’a.s. successivo la cattedra con il completamento.

Questa è una situazione che si verifica spesso, sia perché il collega su COE diventa beneficiario di precedenza che lo esclude dalle graduatorie o perché magari ha acquisito dei nuovi punteggi, come un corso di specializzazione biennale che gli permette di incrementare di ben cinque punti.

Il CCNI sulla mobilità è molto chiaro, infatti all’articolo 11 comma 2 recita “II docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra”, mentre il comma 3 dice “Tali operazioni avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell’organico, sia priva di titolare”. Quindi la procedura è la seguente, il titolare su COE potrà essere assegnato su cattedra interna solo se questa si libera per effetto di mobilità o pensionamento, infatti, il comma 3 toglie ogni dubbio ponendo che la condizione essenziale sia la mancanza di titolare.

I titolari su cattedra interna quindi, non possono essere scavalcati da coloro i quali sono su cattedra orario esterna anche se hanno un punteggio maggiore. Il titolare trasferito su COE resterà su questo tipo di cattedra fino a quando, la stessa non diventerà interna per pensionamento, trasferimento o incremento di organico.

L’assegnazione della COE esistente non sempre dipende dalla graduatoria d’istituto

