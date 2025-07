di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 5.7.2025.

Ma si può chiedere l’utilizzazione se se ne possiedono i requisiti:

perdenti posto, classi di concorso in esubero, posti di sostegno, motivi di salute.

Una docente titolare nel comune X per la classe di concorso A0XX, ci pone la seguente domanda: “Posso chiedere assegnazione provvisoria in altre scuole del Comune X per la classe di concorso A0XX o eventualmente su tipologia di posto sostegno?“.

Requisiti assegnazione provvisoria

Incominciamo con il dire che per potere fare la domanda di assegnazione provvisoria è necessario avere uno fra i seguenti requisiti:

È necessario il requisito del ricongiungimento verso:

il figlio; il coniuge / parte unione civile; convivente di fatto (articolo 1 commi 36 e 37 Legge 76/2016) o altri parenti / affini, purché conviventi “stabili” (stesso indirizzo e numero civico); il genitore.

Oppure in alternativa al requisito di ricongiungimento ci sarebbe il requisito per motivi di grave esigenze di salute del richiedente.

Comune di titolarità

È utile sapere che l’assegnazione provvisoria 2025-2026 non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità del richiedente. Per cui il docente titolare nella classe di concorso A0XX e titolare nel comune X, non può chiedere assegnazione provvisoria in altre scuole del comune X di titolarità sia per la classe di concorso A0XX e sia per posti di sostegno. Il suddetto docente avrebbe potuto, in via del tutto eccezionale, fare domanda di assegnazione provvisoria in altra scuola del Comune X solo se beneficiario di precedenza ai sensi degli artt.8 e 18 del CCNI mobilità annuale, solo nel caso che il Comune X fosse suddiviso in distretti subcomunali.

L’assegnazione provvisoria, è bene specificarlo, si chiede all’interno della provincia di titolarità oppure verso una sola altra provincia, non può essere chiesta sia per la provincia di titolarità e anche per un’altra provincia.

L’utilizzazione invece, in caso di rientro nella scuola di precedente titolarità o di esubero della propria classe di concorso di titolarità, ma anche per richiedere i posti di sostegno per chi è titolare su disciplina, può essere richiesta anche nel medesimo Comune X di titolarità.

Per cui il docente titolare nel Comune X, per la classe di concorso A0XX, se dovesse essere specializzato su sostegno nello stesso grado della sua titolarità, allora potrebbe certamente fare richiesta di utilizzazione su sostegno per il Comune X di titolarità.

.

.

.

.

.

.

.

.

L’assegnazione provvisoria non nel comune di titolarità ultima modifica: da