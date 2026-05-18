L’assenza di un giorno per malattia

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 17.5.2026.
Cosa succede se un docente si assenta per un solo giorno di malattia?
Quando non é operata la decurtazione. La visita fiscale.
Le assenze per malattia del personale scolastico, sia di ruolo sia non di ruolo, sono regolate dal CCNL settore scuola che dispone la possibilità di assentarsi dal lavoro da un giorno e oltre in relazione al tipo di contratto:
- Docenti con contratto a tempo indeterminato hanno diritto ad assentarsi dal lavoro da un minimo di un giorno a un massimo di diciotto mesi in tre anni, con diritto alla conservazione del posto;
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- I docenti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o al 30 giugno hanno diritto ad assentarsi dal lavoro da un minimo di un giorno a un massimo di nove mesi in un triennio scolastico;
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- I docenti con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico hanno diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, ad assentarsi dal lavoro da un minimo di un giorno a un massimo di trenta giorni per ciascun anno scolastico.
Assente per un giorno, ritenuta
I docenti, così come tutti i dipendenti del pubblico impiego, nell’assentarsi dal lavoro per un solo giorno o fino a un massimo di dieci giorni subiscono la così detta ritenuta Brunetta, introdotta dal decreto-legge n. 112 del 2008, applicata a ogni indennità o emolumento, comunque denominati, avente carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Fermo restante la percezione ella parte fissa dello stipendio.
Quando non é operata la decurtazione
La decurtazione non è opera esclusivamente se l’assenza è dovuta a:
- Infortunio sul lavoro certificato dall’INAIL;
- Cause di servizio;
- Ricovero ospedaliero o day hospital;
- Gravi patologie con terapie invalidanti.
Visita fiscale
L’assenza per un giorno non esclude la possibilità di essere sottoposto a visita fiscale da parte dell’INPS o su richiesta del dirigente scolastico, per cui in caso di malattia anche per un solo giorno, il docente deve essere reperibile al recapito comunicato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00.
Assenza dal domicilio indicato
Il docente che per situazione improvvisa o urgente dovesse assentarsi dal domicilio, comunicato, negli orari previsti per la visita fiscale, ha il dovere di informare la direzione didattica. Qualora non avesse provveduto a informare la direzione e, dovesse assentarsi nelle ore previste per la visita fiscale, senza dare comunicazione, andrebbe incontro a sanzione economica.
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L’assenza di un giorno per malattia ultima modifica: 2026-05-18T04:38:23+02:00 da