L’assicurazione sanitari a scuola

Una docente X, anche madre di una figlia che frequenta lo stesso Liceo Y in cui la docente X insegna italiano e latino, ci chiede se è obbligatoria l’assicurazione che la scuola impone a docenti e studenti per eventuali infortuni. Nel Liceo Y, ci spiega la docente X, anche per l’anno scolastico 2025/2026 è obbligatoria per tutti i docenti, il personale ata e gli studenti, la stipula di una assicurazione sugli infortuni dal costo di 25 euro. Nella circolare del dirigente scolastico del Liceo Y, è spiegato che il versamento deve essere fatto tramite PagoPa e poi verrà visualizzato sul Registro Elettronico del Liceo.

Nuova legge su tutela assicurativa

Per rispondere alla domanda posta dalla docente X, diciamo che non esiste nessun obbligo di stipulare assicurazioni private per i docenti e nemmeno per gli studenti. Tra le altre cose, è utile sapere, che attraverso l’art.2-ter del decreto legge n.90 del 24 giugno 2025 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2025, n. 109 (in G.U. 01/08/2025, n. 177), viene estesa la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore a decorrere dall’anno scolastico e accademico 2025/2026.

È necessario sottolineare che mentre antecedentmente all’entrata in vigore della suddetta Legge 109/2025, la situazione assicurativa nelle scuole era fortemente variegata sul territorio nazionale, da questo nuovo anno scolastico, il 2025/2026, la nuova normativa sull’estensione delle tutele assicurative di docenti e studenti è volta a introdurre criteri di omogeneità e trasparenza, assegnando allo Stato il compito di garantire la copertura assicurativa obbligatoria degli studenti e l’assicurazione anche per tutto il personale scolastico.

Negli anni passati le scuole provvedevano autonomamente, attraverso il meccanismo del contributo volontario, a stipulare dei contratti assicurativi, sia per gli studenti che per il personale, con polizze differenti per coperture, massimali ed esclusioni.

Assicurazione per docenti e studenti

Possiamo rispondere alla docente X che le sue tutele assicurative, anche quelle della propria figlia, sono state estese con una copertura finanziaria che la legge prevede dal 2025 fino al 2034, quindi è poco corretto che il Liceo Y chieda, anche a carattere obbligatorio, un versamento di 25 euro tramite PagoPa, per implementare la tutela assicurativa del docente X e altre 25 euro per quella della figlia. Piuttosto il Liceo Y avrebbe dovuto comunicare a tutti i docenti e a tutti gli studenti, la nuova legge sulle tutele assicurative degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore a decorrere dall’anno scolastico e accademico 2025/2026.

