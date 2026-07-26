Le assunzioni 2026 degli idonei

Assunzioni 2026: l’idoneo diventa vincitore e l’elenco del 30% si ricostituisce. Come cambiano, in questi giorni, le graduatorie dei concorsi PNRR

Assunzioni docenti a.s. 2026/27: sono giorni importanti, con turni aperti per la scelta della provincia anche nel corso del weekend. L’obiettivo è arrivare al 30 luglio con le operazioni indicate dall’allegato A già svolte.

Come cambiano le graduatorie dei concorsi PNRR

La procedura di cui parliamo riguarda esclusivamente i concorsi PNRR, laddove ha graduatorie (ed elenchi del 30% dei posti) ancora in vigore.

Quando si attua la procedura

Quando rinuncia al ruolo un vincitore del concorso PNRR, ossia un vincitore inserito in graduatoria entro il numero di posti a bando per la rispettiva classe di concorso della relativa procedura.

Come funziona la procedura

In base al dm n. 205 e 206 del 26 ottobre 2023 “La graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. ”

Facciamo un esempio

Negli Uffici Scolastici in questi giorni leggiamo file contenenti ” Decreto di integrazione per scorrimento graduatoria di merito per la classe di concorso **** ed elenco idonei ex art. 2.1. del D.L. n. 45/2025 –”

Vuol dire che

dalla graduatoria originale, in seguito alla fase 1 e 2 delle assunzioni, ci sono state delle rinunce;

si rende quindi necessario scorrere l’elenco degli idonei di tanti candidati quanti sono i rinunciatari;

di conseguenza anche l’elenco del 30% dei posti viene ricostituito.

Alla fine delle assunzioni PNRR infatti deve essere stato assunto un numero di candidati vincitori corrispondenti al numero di posti a bando e, nel corso del triennio, è possibile assumere, anche fino al 30% dei posti dall’elenco degli idonei.

Attenzione: in base a quanto indicato nell’allegato A al DM n. 136 del 10 luglio 2026, In caso di rinunce, la reintegrazione della graduatoria di cui all articolo 59, comma 10, lettera d), primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021 avviene con riferimento alla medesima categoria cui appartiene l aspirante rinunciatario (vincitore per merito o per tipologia di riserva).

Le assunzioni

Coloro che vengono inseriti nelle graduatorie o nell’elenco del 30% saranno assunti nel 2026/27?

Dipende, bisogna controllare se ci sono ancora posti da assegnare nel contingente determinato dall’Ufficio Scolastico. IN questo caso lo scorrimento della graduatorie dipende dal raggiungimento o meno della quota di posti da assegnare per singola classe di concorso.

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