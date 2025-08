Le attività incompatibili per gli insegnanti

di Nino Sabella,

Immissioni in ruolo e supplenze docenti 25/26:

quali attività si possono svolgere mentre si insegna e quali no.

I docenti che otterranno l’assunzione a tempo indeterminato o finalizzata al ruolo, nonché quelli che otterranno una supplenza, saranno sottoposti al regime delle incompatibilità, discendente dal principio di esclusività del rapporto di lavoro con la PA. Cosa si può fare o meno e condizioni alla firma del contratto.

Incompatibilità

I docenti, come tutti gli impiegati pubblici, hanno il dovere di esclusività di svolgimento dell’attività lavorativa nei confronti della pubblica amministrazione. Pertanto, non possono svolgere attività extra-istituzionali, ai sensi del DPR n. 3/1957 e del D.lgs. n. 165/2001, richiamati dal D.lgs. n. 297/94. A tali disposizioni normative, si aggiungono alcune note pubblicate negli anni scorsi da alcuni USR, ove gli stessi forniscono indicazioni e pareri in merito.

Le incompatibilità, in base alla citata normativa, si distinguono in:

assolute (per cui l’ulteriore attività lavorativa non può essere svolta) relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico attività che possono essere svolte senza autorizzazione del DS

Incompatibilità assolute

Il personale docente a tempo sia pieno che parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% non può:

esercitare attività commerciale, industriale e professionale

assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati

accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione (dal predetto divieto sono escluse le società cooperative)

tenere lezioni private ad alunni dell’istituzione scolastica in cui si presta servizio [per svolgerle con alunni di altri istituti è necessaria comunque l’autorizzazione del dirigente scolastico (evidenziamo che per i dirigenti scolastici il divieto è assoluto, in quanto – diversamente dai docenti – non possono svolgere lezioni private in generale e non solo con gli allievi del proprio istituto)

svolgere attività in favore di un’altra amministrazione pubblica

L’incompatibilità assoluta, inoltre, si realizza ogni qualvolta l’ulteriore attività esercitata si ponga in conflitto di interessi con l’attività ordinaria, ossia con l’insegnamento (intendendo con ciò anche tutte le altre attività ad esso riferite). La verifica dell’eventuale conflitto di interessi spetta al dirigente scolastico nell’ambito della procedura autorizzatoria.

Eccezioni

Non sono soggetti alle succitate incompatibilità i docenti con prestazione lavorativa sino al 50%, i quali devono comunque comunicare al dirigente scolastico l’ulteriore attività intrapresa, affinché lo stesso (DS) possa verificare che: l’attività non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, pregiudicando l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite allo stesso; l’interessato abbia tempestivamente comunicato all’Amministrazione di appartenenza il tipo di attività privata che intende svolgere (il che agevola il controllo in merito al conflitto di interessi).

Incompatibilità relative

Le incompatibilità relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico comprendono quelle attività che non rientrano nella incompatibilità assolute e possono essere svolte previa autorizzazione del dirigente scolastico. Sono tali le seguenti attività:

le libere professioni (così come lo svolgimento dell’attività forense, a determinate condizioni), purché non siano di pregiudizio alla funzione docente, siano pienamente compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio e siano svolte previa autorizzazione del dirigente scolastico;

per i soli docenti, le lezioni private svolte nei confronti di alunni appartenenti a istituti diversi da quello di servizio (sempre previa autorizzazione del DS).

Al fine di poter svolgere le citate attività, come detto, gli interessati devono presentare richiesta di autorizzazione al dirigente, che avvierà e concluderà il relativo procedimento autorizzatorio … approfondisci (l’articolo è degli anni scorsi, ma resta tuttora valido).

Per la attività di avvocato leggi qui (l’articolo è degli anni scorsi, ma resta tuttora valido)

Lavoro sportivo

Tra le attività che si possono svolgere, previa autorizzazione del DS, rientra anche il lavoro sportivo, secondo le disposizioni di cui al decreto 10 novembre 2023 e in base alle quali le amministrazioni titolari del rapporto di lavoro (scuole comprese) autorizzano lo svolgimento dell’attività di lavoro sportivo al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate;

b) l’insussistenza di conflitto di interessi in relazione all’attività lavorativa svolta nell’ambito dell’amministrazione.

L’attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l’indipendenza del lavoratore.

Attività liberalizzate

Sono tali le attività che possono essere svolte senza l’autorizzazione del dirigente scolastico:

collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili

utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali

partecipazione a convegni e seminari

incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate

incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo

incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita

attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica

Sin qui le attività che i docenti possono svolgere o meno nel corso del rapporto del lavoro. Vediamo di seguito le condizioni (o meglio la condizione) da rispettare alla firma del contratto a tempo determinato o indeterminato.

Firma contratto

Al momento della sottoscrizione del contratto, i docenti assunti in ruolo e quelli destinatari di incarichi di supplenza (compresi gli incarichi per il ruolo) devono essere svincolati da ulteriori rapporti di lavoro, come leggiamo anche nelle varie note pubblicate negli anni scorsi da alcuni USR:

USR Campania : Dalla norma richiamata discende chiaramente l’incompatibilità tra pubblico impiego e altra attività lavorativa già in atto, incompatibilità che non deve sussistere al momento della stipula del contratto, e che non può essere sanata con la concessione dell’aspettativa per diversa esperienza lavorativa

.

: Dalla norma richiamata discende chiaramente l’incompatibilità tra pubblico impiego e altra attività lavorativa già in atto, incompatibilità che non deve sussistere al momento della stipula del contratto, e che USR Sicilia : Quando si sottoscrive il contratto con l’Istituzione scolastica si deve dunque essere liberi da precedenti rapporti di lavoro situazione, questa, che, tra l’altro, viene richiesta al docente di attestare in una dichiarazione ad hoc da sottoscrivere al momento della presa di servizio. E’, infatti, con l’acquisizione dello status di pubblico dipendente, e dunque con la sottoscrizione del contratto, che sorge il vincolo di esclusività a tutela del buon andamento dell’Amministrazione (art. 98 Cost.). In tale momento non devono sussistere situazioni ostative la sottoscrizione del contratto di assunzione e, fra queste, l’esistenza di precedenti rapporti di impiego, siano essi di natura pubblica o privata. Alla luce di tale precisazione non potranno e non dovranno essere accolte eventuali richieste di differimento della presa di servizio finalizzate alla prosecuzione di altra attività lavorativa

.

: Quando si sottoscrive il contratto con l’Istituzione scolastica si deve dunque essere liberi da precedenti rapporti di lavoro situazione, questa, che, tra l’altro, viene richiesta al docente di attestare in una dichiarazione ad hoc da sottoscrivere al momento della presa di servizio. E’, infatti, con l’acquisizione dello status di pubblico dipendente, e dunque con la sottoscrizione del contratto, che sorge il vincolo di esclusività a tutela del buon andamento dell’Amministrazione (art. 98 Cost.). In tale momento non devono sussistere situazioni ostative la sottoscrizione del contratto di assunzione e, fra queste, l’esistenza di precedenti rapporti di impiego, siano essi di natura pubblica o privata. Alla luce di tale precisazione non potranno e USR Piemonte: … il momento della verifica della compatibilità ai sensi dell’art. 60, d.P.R. 3/57 e dell’art. 508, d.lgs. 297/94 è quello dell’assunzione, cioè della stipula del contratto di lavoro. È infatti, con l’acquisizione dello status di pubblico dipendente, ovverosia con la sottoscrizione del contratto, che sorge il vincolo di esclusività a tutela del buon andamento dell’amministrazione (art. 98 Cost.). In tale momento non devono sussistere situazioni ostative la sottoscrizione del contratto di assunzione e, fra queste, l’esistenza di precedenti rapporti di impiego, siano essi di natura pubblica o privata. Sulla scorta del predetto ragionamento non è legittimo l’accoglimento da parte del dirigente scolastico di richieste di differimento della presa di servizio finalizzate alla prosecuzione di altra attività lavorativa. Allo stesso non possono essere accolte richieste di aspettativa che trovino la propria giustificazione nella sussistenza di un precedente rapporto di impiego.

In definitiva, nel momento in cui sottoscrive il contratto a tempo determinato o indeterminato, il docente deve essere libero da ulteriori impieghi e non può superare l’eventuale incompatibilità con l’aspettativa per svolgere un diversa esperienza lavorativa, di cui all’articolo 18 del CCNL 2007 e che può essere concessa solo nell’ambito di un rapporto di impiego già validamente costituito, come detto prima. In questo caso, scrive l’USR Piemonte, l’operatività dell’istituto sospende il regime delle incompatibilità secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183. Viceversa, la predetta aspettativa non può essere concessa nel caso in cui, al momento della sottoscrizione del contratto, è in corso un altro rapporto di lavoro operando, in tal caso, il divieto di cui agli artt. 60 e ss., d.P.R. 3/1957 e la conseguenza della decadenza dal precedente rapporto di impiego dichiarata dal dirigente scolastico.

Cosa fare nel caso in cui l’interessato destinatario di nomina sia impegnato in altro lavoro?

Una risposta è fornita sempre dall’USR Campania (per le altre regioni vanno seguito le indicazioni fornite dai relativi USR), nella cui summenzionata nota contempla la possibilità di far differire la presa di servizio per il tempo necessario a fornire al precedente datore di lavoro il preavviso in caso di dimissioni volontarie ovvero a dismettere l’attività imprenditoriale o commerciale in essere:

Sarà cura del Dirigente scolastico limitare il richiesto differimento a sole oggettive motivazioni, dopo aver acquisito formale dichiarazione dell’interessato di accettazione della nomina in ruolo, come di seguito indicato:

necessità di fornire al precedente datore di lavoro il preavviso in caso di dimissioni volontarie, preavviso da documentare da parte dell’interessato con l’indicazione dello specifico articolo del precedente contratto di lavoro contestualmente alla trasmissione della copia della lettera di dimissioni.

dismissioni attività imprenditoriali o commerciali, ENTRO UN RAGIONEVOLE TEMPO SECONDA LA ESCLUSIVA VALUTAZIONE DELLE SS.LL.

Nel caso in cui il docente stia svolgendo, invece, un’attività libero-professionale (attività che si può svolgere previa autorizzazione del DS e che non ricada in situazioni di incompatibilità e non sia in potenziale conflitto di interessi), lo stesso è tenuto a comunicarlo immediatamente al dirigente scolastico e a chiedergli contestualmente la relativa autorizzazione.

Conclusioni

In definitiva:

– alla firma del contratto:

si deve essere liberi da qualsiasi altro lavoro;

– una volta instaurato il rapporto di lavoro:

si possono svolgere, previa autorizzazione del DS, le attività sopra riportate e ricadenti tra le incompatibilità relative;

non si possono svolgere le attività sopra riportate e ricadenti tra le incompatibilità assolute;

è possibile svolgere anche attività ricadenti tra le incompatibilità assolute, in caso di prestazione lavorativa sino al 50%;

è possibile svolgere le attività liberalizzate.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Le attività incompatibili per gli insegnanti

ultima modifica: da