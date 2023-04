dal blog di Gianfranco Scialpi, 25.4.2023.



Le criticità dimenticate della scuola. Meglio l’aula dimenticata con l’eclissi delle classi pollaio e della collocazione dei sistemi di ricambio dell’aula

Le criticità dimenticate della scuola . Si parla di tutto, meno del ben-essere degli alunni e degli studenti in aula. Questo non sembra essere percepito come un aspetto che può migliorare l’apprendimento. La pandemia non ha insegnato nulla! La scuola ha riavvolto il nastro e ha ripreso con lo stesso profilo di insicurezza del periodo pre-pandemico. Il riferimento è alle classi pollaio e alla predisposizione dei sistemi di ventilazione e di cambio d’aria. In questo periodo gli Usr stanno decidendo sugli organici 2023-24, applicando alla lettera il riferimento numerico contenuto nel D.P.R. 81/09. l’ho scritto diverse volte: gli organismi periferici non hanno funzioni legislative. Queste appartengono al Parlamento. Dalle Camere, purtroppo non arriva alcun segnale.

Lo stallo si registra anche per i sistemi di ventilazione.

Non è difficile comprendere il motivo di queste rimozioni. Il superamento delle due criticità comporta enomi costi. Non è sufficiente, abolire le classi pollaio. Occorre attivare altre soluzioni onerose. Ne ho parlato con C. Costarelli (Anp Lazio).

L’installazione dei dispositivi di ricambio d’aria non può concludersi con la loro sistemazione nelle aule. E anche questo comporta un certo impegno finanziario.

Concludo, aggiungendo anche un altro aspetto: la difficoltà a organizzare e gestire grandi progetti da parte dell’Amministrazione. Le recenti notizie sul ritardo della presentazione dei progetti per ottenere la terza trance del PNRR, confermano la criticità del nostro sistema-Italia.

