USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 28.8.2025.

Si pubblicano le graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per la provincia di Venezia per l’a.s. 2025/2026, compilate ai sensi dell’O.M. n. 88/2024.

Allegati m_pi.AOOUSPVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0011189.28-08-2025 (159 kB) – 2070 download

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA DI 1° GRADO

SUPERIORI

PERSONALE EDUCATIVO

Le GPS di Venezia per l’a.s. 2025/26

