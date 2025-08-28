Gilda VeneziaGraduatorie provinciali Autore: - 28 Agosto 2025 / 17 : 45
Le GPS di Venezia per l’a.s. 2025/26

USR  per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia,  28.8.2025.

Avviso di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado

Si pubblicano  le graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per la provincia di Venezia per l’a.s. 2025/2026, compilate ai sensi dell’O.M. n. 88/2024.

INFANZIA

 

PRIMARIA

 

SECONDARIA DI 1° GRADO

 

SUPERIORI

 

PERSONALE EDUCATIVO

 

 

