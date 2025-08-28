Le GPS di Venezia per l’a.s. 2025/26

USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 28.8.2025.
Avviso di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado
Si pubblicano le graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per la provincia di Venezia per l’a.s. 2025/2026, compilate ai sensi dell’O.M. n. 88/2024.
Allegati
INFANZIA
GRADUATORIA_PROVINCIALE_AA-1__25082025
GRADUATORIA_PROVINCIALE_AA-2__25082025
GRADUATORIA_PROVINCIALE_ADAA_TAB7__25082025
GRADUATORIA_PROVINCIALE_ADAA_TAB8__25082025
PRIMARIA
GRADUATORIA_PROVINCIALE_EE-1__25082025
GRADUATORIA_PROVINCIALE_EE-2__25082025
GRADUATORIA_PROVINCIALE_ADEE_TAB7__25082025
GRADUATORIA_PROVINCIALE_ADEE_TAB8__25082025
GRADUATORIA_EDU_MOT_EEEM_FSC1__28082025
GRADUATORIA_EDU_MOT_EEEM_FSC2__28082025 (1)
SECONDARIA DI 1° GRADO
GRADUATORIA_PROVINCIALE_MM-1__25082025
GRADUATORIA_PROVINCIALE_MM-2__25082025
GRADUATORIA_PROVINCIALE_ADMM_TAB8__25082025
GRADUATORIA_PROVINCIALE_ADMM_TAB7__25082025
GRADUATORIA_INCROCIATA_MMMM_FSC1__25082025
GRADUATORIA_INCROCIATA_MMMM_FSC2__25082025
SUPERIORI
GRADUATORIA_PROVINCIALE_SS-1__25082025
GRADUATORIA_PROVINCIALE_SS-2__25082025
GRADUATORIA_PROVINCIALE_ADSS_TAB7__25082025
GRADUATORIA_PROVINCIALE_ADSS_TAB8__25082025
GRADUATORIA_INCROCIATA_SSSS_FSC1__25082025
GRADUATORIA_INCROCIATA_SSSS_FSC2__25082025
PERSONALE EDUCATIVO
