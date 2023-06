dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 3.6.2023.

Concorso straordinario bis: le graduatorie pubblicate dagli USR fino al 2 giugno.

Il Concorso straordinario bis per gli insegnanti i docenti della secondaria con almeno 3 anni di servizio sta procedendo in modo diversificato: Infatti per alcune classi di concorso le prove sono state rinviate a settembre o anche oltre. Gli Uffici Scolastici Regionali stanno pubblicando in questi giorni gli avvisi con le graduatorie finali.

Di seguito è possibile consultare le graduatorie delle classi di concorso di cui è stata conclusa la procedura:

Le graduatorie pubblicate fino a venerdì 2 giugno

Non è previsto lo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia e nemmeno l’inserimento degli idonei.

La circolare annuale delle supplenze del Ministero dell’Istruzione, fornisce le indicazioni in merito all’accantonamento dei posti per i vincitori del concorso straordinario bis.

La circolare stabilisce che:

«Per quanto attiene alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come sostituito dall’articolo 5, comma 3 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, gli Uffici scolastici regionali procederanno autonomamente a determinare le fasi di convocazione ai fini dell’assegnazione agli aspiranti della provincia e della sede, utilizzando il sistema informativo (cosiddetto INR), dopo aver concluso la procedura di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17 septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (cosiddetta call veloce).»

Di seguito riscriviamo il link con l’elenco delle graduatorie di merito del concorso straordinario bis aggiornata oggi.

Le graduatorie del concorso straordinario bis dagli USR di tutta Italia

