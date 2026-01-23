Le novità dal 2026 per i genitori

Malattia figlio fino a 10 giorni, congedo parentale fino a 14 anni, bonus mamme di 60 euro.

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Legge di Bilancio 2026 – introduce alcune disposizioni rilevanti in materia di genitorialità, di diretta competenza dell’INPS. Le misure riguardano l’estensione dei congedi, il potenziamento dei permessi per malattia del figlio e un incentivo economico per le madri lavoratrici.

L’Istituto ha riepilogato le novità in un comunicato.

Congedo parentale: estensione fino ai 14 anni

Il congedo parentale ordinario viene esteso: i genitori potranno usufruirne fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio. Rimangono invariati sia i limiti complessivi di durata, sia le modalità di fruizione previste. La stessa estensione è applicata anche in caso di figli con disabilità.

Malattia del figlio: più giorni per i genitori

Aumentano i giorni disponibili in caso di malattia del figlio nella fascia dai tre anni in su. Per ciascun genitore, il numero massimo annuale di giornate passa da cinque a dieci. Contestualmente, la fascia di età interessata viene ampliata: non più dai 3 agli 8 anni, ma dai 3 ai 14.

Bonus mamme 2026 sale a 60 euro

Il Bonus mamme, viene potenziato. L’importo mensile passa da 40 a 60 euro, portando così il contributo massimo annuale da 480 a 720 euro. Il beneficio è:

non imponibile ai fini fiscali;

escluso dal calcolo dell’ISEE;

riservato alle lavoratrici madri dipendenti (con esclusione del lavoro domestico) o autonome, con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui.

La durata varia in base al numero di figli:

per le madri con due figli, il contributo è erogato fino al compimento del decimo anno del secondo figlio;

per chi ha tre o più figli, fino al diciottesimo anno del figlio più piccolo.

Il bonus va richiesto all’INPS a dicembre 2026. Sono previste regole di coordinamento con l’esonero contributivo IVS, già attivo per le madri lavoratrici con almeno tre figli e contratto a tempo indeterminato.

