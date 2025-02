Le precedenze nei trasferimenti della scuola

La Tecnica della scuola, 13.2.2025.

Chi ha la precedenza nei trasferimenti scuola?

Le novità, dove trovare la lista e i vari casi, risponde l’esperto.

Dopo che lo scorso 29 gennaio è stata siglata l’ipotesi di CCNI Mobilità 2025/26 – 2027/28 si attende l’Ordinanza Ministeriale in arrivo questo mese.

Nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 13 febbraio alle ore 16,00, il nostro esperto di normativa scolastica Lucio Ficara ha parlato di precedenze. “La novità è la precedenza per assistere il genitore bisognoso anche per le mobilità interprovinciali, cosa che veniva inibita prima. Questa norma esisteva, era stata cancellata e ora è ritornata”, ha detto.

Le precedenze, alcune delle quali “precedono” le altre, si trovano all’articolo 13 del CCNI mobilità 2025/2026. Ecco chi ne può godere.

Disabilità per gravi motivi di salute: non vedenti e emodializzati.

Perdenti posto trasferiti d’ufficio da una scuola, hanno precedenza nel ritorno nella scuola di titolarità. Se hanno rinunciato alla condizione di rientro no.

Chi ha la legge 104/92, invalidità superiore al 67%

Chi ha bisogno di cure continutive perché gravemente malato verso il Comune in cui si trova l’istituto di cura

Chi deve fare assistenza al coniuge, al figlio, ai genitori

Chi ha perso posto e vuole rientrare non nella scuola della titolarità ma nel Comune di essa

Coniugi di militari

Chi ha un mandato politico, nel Comune in cui lo svolgono, ma è una precedenza ha tempo, con scadenza

Sindacalisti, nella provincia dove hanno svolto il mandato sindacale se vi hanno il domicilio da almeno tre anni.

Ordinanza Ministeriale sulla mobilità 2025/2026

Dopo la firma del 29 gennaio 2025 sull’ipotesi di CCNI mobilità 2025-2028, si attendono notizie sull’iter di validazione del suddetto contratto di mobilità da parte degli organisimi competenti, per poi giungere alla pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale mobilità 2025/2026. Presumibilmente entro il 20 febbraio 2025 l’ipotesi di contratto mobilità 2025-2028, riceverà il via libera dal MEF e dalla Funzione Pubblica ed è molto probabile che si possa avere la pubblicazione dell’OM mobilità 2025/2026 entro e non oltre l’ultima settimana di febbraio.

Range temporale presentazione istanza

Quindi conosceremo le date di inizio e di scadenza della presentazione delle istanze di mobilità entro la fine del mese di febbraio. Per il Personale docente titolare in ogni ordine e grado di istruzione è presumibile pensare che si potranno presentare le domande di mobilità tra la fine di febbraio e la metà del mese di marzo (per esempio, solo a titolo orientativo dal 25 febbraio al 15 marzo 2025). Il personale educativo potrà presentare l’istanza di mobilità, orientativamente nello stesso range temporale del personale docente, giorno in più o giorno in meno.

