di Luca Malgioglio, 2.4.2023.

Non ho capito se quando nell’articolo si legge “le scuole decidono”, si intende che decide il collegio docenti o che decide il dirigente.

Nel secondo caso non ho capito un’altra cosa: se il dirigente ruota, come dovrebbe, ogni tre anni, perché dovrebbe essere lui/lei a incidere su scelte didattiche di lungo periodo?

Poi, ancora, non mi è chiaro in base a cosa un dirigente avrebbe le competenze per scegliere gli insegnanti. Perché ha superato un concorso?

Be’, tralasciando quello che si è letto ad esempio sul concorso per d.s. 2017, bisognerebbe ricordare che anche gli insegnanti hanno superato un concorso pubblico per insegnare, ed è un bene che sia così, perché se gli insegnanti venissero assunti per una scelta personale, questa scelta potrebbe essere soggetta a favoritismi, a simpatie e antipatie, a motivazioni di cui nessuno potrebbe assicurare la bontà.

Infine, se invece di mantenere una sana dialettica tra chi gestisce e chi insegna si vogliono a tutti i costi uniformare le scelte della scuola dal punto di vista della didattica (cosa in teoria esclusa dalla Costituzione, che quando parla di libertà di insegnamento non vuole assicurare un privilegio agli insegnanti ma garantire il pluralismo della cultura, della ricerca, delle idee e degli approcci nella scuola pubblica.

Inoltre nell’istruzione pubblica che dev’essere assicurata a ogni futuro cittadino del nostro Paese gli elementi comuni non possono che essere maggiori di quelli che differenziano una scuola dall’altra), non sarebbe più logico che fosse il collegio a scegliere un coordinatore didattico, capace di armonizzare tra loro le istanze didattiche ed educative che vengono dagli insegnanti (gli unici titolati a entrare nel merito dell’insegnamento) e non un dirigente a scegliere gli insegnanti?

Dopo tutto, è molto probabile che cento persone che si confrontano possano sbagliare meno di una che decide da sola.

Le scuole decidono?

