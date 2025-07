Gilda degli insegnanti della provincia di Venezia, 27.7.2025

Docente di ruolo, supplenze solo su posto intero

in un diverso grado di istruzione o in una diversa classe di concorso.

Le supplenze per i docenti di ruolo sono possibili, ma regolamentate da normative precise.

Ecco un quadro aggiornato della situazione al 2025:

Quando un docente di ruolo può fare supplenze

Supplenze annuali in altra scuola (art. 36/59 del CCNL)

I docenti di ruolo possono accettare supplenze annuali (fino al 30/06 o 31/08) solo se:

la supplenza è in un diverso grado di istruzione (es. un docente di ruolo nella primaria può fare supplenza alle medie);

Questo è regolato dagli artt. 36 (personale docente) e 59 (ATA) del CCNL scuola.

In questi casi, il docente sospende temporaneamente il ruolo e assume la supplenza con stipendio e incarico da precario, mantenendo però il diritto al rientro.

La norma deriva dall’art. 47 del CCNL 2016/19

Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie. L’accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.

Quando NON si può accettare supplenze

Non è possibile accettare supplenze nella stessa classe di concorso e grado per cui si è già di ruolo.

Non si possono fare supplenze oltre l’orario di cattedra piena se non rientrano in attività aggiuntive o incarichi autorizzati (come potenziamento o progetti).

Gli spezzoni non sono consentiti, nemmeno se sommati per raggiungere le 18 ore.

Eccezioni e dettagli operativi

Docenti di ruolo che chiedono aspettativa

Un docente di ruolo può chiedere aspettativa per motivi personali e durante questo periodo accettare supplenze , anche in altra classe di concorso o ordine di scuola.

È una pratica diffusa per chi vuole cambiare grado (es. da primaria a secondaria).

Non sono vere “supplenze” ma mobilità annuale: consentono al docente di ruolo di lavorare temporaneamente in un’altra scuola, grado o classe di concorso, senza perdere ruolo.

Esempio pratico

Un docente di ruolo nella scuola media (A22 – Italiano) può accettare una supplenza al 31/08 su sostegno nella scuola superiore (ADSS), a patto che abbia il titolo di specializzazione sul sostegno.

In questo caso, entra in servizio con contratto da supplente (art. 36) e sospende temporaneamente il suo incarico di ruolo.

Riferimenti normativi

Le supplenze per i docenti di ruolo

