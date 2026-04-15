Novità da giugno 2026300 euro al mese da giugno per chi assiste

una persona della famiglia con disabilità grave, ecco come accedere al beneficio.

La Legge 104 del 1992 è da tempo un riferimento fondamentale per il sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Dal giugno 2026, un’importante novità andrà ad arricchire l’attuale quadro di misure già in vigore: un nuovo bonus di 300 euro al mese, destinato a chi si prende cura di familiari con disabilità grave. Un contributo che, su base annua, può raggiungere i 3.600 euro.

é quanto prevede la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199).

Ciò che rende questa misura particolarmente rilevante è l’assenza del requisito dell’ISEE per accedervi, un dettaglio che ne amplia la portata e semplifica le modalità di accesso. Questo bonus rappresenta un ulteriore passo verso il riconoscimento del carico economico ed emotivo che grava su chi si occupa quotidianamente di assistenza.

Tuttavia, resta da chiedersi se 300 euro al mese siano davvero sufficienti per far fronte alle numerose spese che una famiglia in queste condizioni deve sostenere. È un aiuto, certo, ma non una soluzione definitiva. Il rischio è che si tratti di un palliativo più che di un intervento strutturale.

In ogni caso, è fondamentale che le famiglie siano informate e supportate nel processo di richiesta, affinché questa misura possa davvero fare la differenza.

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Legge 104, bonus 300 euro per chi assiste un familiare

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