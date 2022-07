Legge 79/2022: come saranno i prossimi concorsi

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 2.7.2022. (scheda di Antonio Antonazzo)

La legge 79/2022 di conversione del DL 36 sul reclutamento e la formazione docenti cambia i concorsi per accedere ai ruoli della P.A.

Procedura

Ora nei concorsi:

si prevede almeno una prova scritta ed una orale con accertamento della conoscenza di una lingua straniera

ed con accertamento della conoscenza di una lingua straniera si presuppone l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per l’espletamento delle prove (anche videoconferenza per l’orale)

per l’espletamento delle prove (anche videoconferenza per l’orale) si contempla la possibilità di eventuali prove preselettive i cui test sono predisposti da ogni singola amministrazione

i cui test sono predisposti da ogni singola amministrazione si stabilisce una possibile fase di valutazione preliminare dei titoli per le figure ad elevata specializzazione tecnica

per le figure ad elevata specializzazione tecnica i titoli o l’esperienza professionale vengono valutati in misura non superiore ad un terzo del punteggio totale

Valutazione delle competenze

Il testo fissa una selezione iniziale dei docenti che debba valutare:

A) competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche

B) competenze professionali (relazionali, pedagogiche, organizzative, valutative ecc…)

C) capacità di progettare percorsi didattici al fine di favorire l’apprendimento critico degli alunni

D) Capacità di svolgere consapevolmente tutti i compiti connessi con la funzione docente

Ruolo

L’accesso ai ruoli prevede:

Un percorso universitario abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente a 60 CFU con acquisizione di competenze tecnico pratiche. I 60 CFU devono prevedere attività di tirocinio diretto presso le scuole e almeno 10 CFU di tirocinio diretto. I 24 CFU, eventualmente già in possesso, sono utili al raggiungimento dei 60 cfu Un concorso pubblico nazionale su base regionale Un periodo di prova annuale in servizio con valutazione conclusiva

Requisiti

Per chi è già abilitato o specializzato, è previsto un Percorso abilitante di 30 CFU in metodologie didattiche con 10 cfu di tirocinio diretto per conseguire un’altra abilitazione.

L’abilitazione all’insegnamento si consegue con l’acquisizione dei 60 CFU e il superamento della prova finale

La partecipazione ai concorsi (a cadenza annuale) e’ consentita a chi possiede una laurea magistrale in linea con i requisiti richiesti per l’insegnamento e dell’abilitazione conseguita sulla specifica classe di concorso.

La partecipazione al concorso è comunque consentita a chi ha almeno 3 anni di servizio, negli ultimi 5, in una scuola statale, con almeno 1 anno di servizio specifico fino al 31-12-2024, chi non ha i 3 anni di servizio può partecipare ai concorsi previa acquisizione di 30 CFU aggiuntivi o chi, in data 31-10-2022 ha acquisito i 24 CFU ad oggi richiesti.

Posti di sostegno

Per il sostegno si richiede il titolo di specializzazione.

Fino al 31-12-2024, accedono direttamente al tfa sostegno coloro che abbiano 3 anni di servizio, negli ultimi 5, su posti di sostegno che siano pero’ gia’ in possesso del titolo di abilitazione

I vincitori di concorso abilitati con i 60 cfu sono sottoposti ad un periodo di prova al termine del quale potranno avere la conferma in ruolo

I vincitori non abilitati (quelli con 3 anni di servizio o i 24/30 cfu) sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato e completano il percorso universitario per l’abilitazione con l’acquisizione di almeno 30 cfu con oneri a loro carico e il superamento di una prova finale

Conseguita l’abilitazione, seguiranno l’anno di prova per la conferma in ruolo.

I vincitori su posto di sostegno sono sottoposti ad un periodo annuale di prova in servizio al termine del quale potranno essere confermati in ruolo

I vincitori di concorso sono soggetti al vincolo triennale ma potranno chiedere assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia di appartenenza o accettare una supplenza annuale.

Legge 79/2022: come saranno i prossimi concorsi

