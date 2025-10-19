dal blog di Gianfranco Scialpi, 19.6.2025.

Legge di bilancio 2026. Varata. I primi commenti però intermediati.

Attendiamo la lettura del testo, ma non è un buon segnale..

Legge Bilancio 2026. Attendiamo la lettura del documento

Legge Bilancio 2026. In prima persona G. Meloni ha presentato la manovra economica e finanziaria per il prossimo anno. Sulle priorità c’è una convergenza su famiglie, tasse, imprese e pensioni. I quotidiani, ovviamente mettono maggiormente in evidenza gli aspetti più coerenti con la propria prospettiva culturale o il loro posizionamento rispetto al governo. Scorrendo i quotidiani la scuola , tuttavia non appare tra le priorità. Oggettivamente non è un buon segnale.

Mancando il testo, i primi commenti sono fondati comunicati stampa. In altri termini essi risentono dell’interpretazione o dei condizionamenti del giornalista o dell’articolista.

Il quotidiano La Repubblica, mai tenero verso il Governo-Meloni, rende noti i malumori di alcuni Ministri. Tra questi, troviamo G. Valditara che, secondo i giornalisti T. Ciriaco e L. De Cicco (importante sottolineare l’intermediazione) ha criticato il diverso trattamento (peggiorativo) del personale scolastico rispetto agli altri dipendenti del pubblico impiego.

In questa fase è consigliabile astenersi dai commenti, in quanto fondati sul nulla (=assenza del testo).

Attendiamo quindi la pubblicazione della legge di Bilancio 2026 approvata dal Governo Meloni. Dopo la lettura personale potremo esprimere valutazioni il più possibile oggettive.

Legge bilancio 2026. La scuola penalizzata? Attendiamo

