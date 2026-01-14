di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 13.1.2026.

Licei quadriennali, l’elenco delle scuole ammesse al rinnovo della sperimentazione.

Con decreto dipartimentale 42 del 10 gennaio 226 il MIM ha comunicato l’elenco delle scuole ammesse al rinnovo della sperimentazione dei percorsi liceali quadriennali di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 2025, n. 246.

A decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, per un quadriennio, le istituzioni scolastiche statali e paritarie in questione sono dunque autorizzate alla prosecuzione della sperimentazione del percorso di studi liceale quadriennale, secondo il medesimo progetto di sperimentazione precedentemente autorizzato all’esito della procedura di selezione di cui all’Avviso pubblico n. 2451/2021, ovvero – per le sole istituzioni scolastiche della Regione Valle d’Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano – ai sensi dell’articolo 11 del d.P.R. n. 275/1999.

Ricordiamo che l’iscrizione ai percorsi liceali sperimentali quadriennali è preclusa a coloro che abbiano sostenuto esami di idoneità che abbiano consentito loro di effettuare abbreviazioni del percorso scolastico e agli studenti provenienti da percorsi di istruzione secondaria di secondo grado quinquennali.

Il decreto

.

.

.

.

.

.

.

.

Licei quadriennali, l’elenco delle scuole

ultima modifica: da