di Reginaldo Palermo, La Tecnica della scuola, 6.8.2025.

Lo prevede un ddl della a deputata della Lega Giovanna Miele.

Quello del “docente di sostegno” è un concetto superato, bisogna cambiare paradigma.

Quello del “docente di sostegno” è un concetto superato, bisogna cambiare paradigma, d’ora in avanti si dovrà parlare di “docente di inclusione”: lo afferma la deputata leghista Giovanna Miele, prima firmataria del ddl per l’attribuzione del titolo di ‘docente per l’inclusione’ al posto del ‘docente di sostegno’.

Secondo la parlamentare della Lega il cambio di termine serve a sottolineare che la priorità è “garantire le stesse opportunità a tutti indistintamente, superando il presupposto che ci sia una fragilità da sostenere, ma guardando oltre”.

“Dispiace – aggiunge l’onorevole Miele – che qualcuno non abbia capito le buone intenzioni della proposta di legge di cui sono prima firmataria, con cui vogliamo creare le basi di un nuovo approccio culturale all’interno del sistema scolastico, dove il ‘docente di sostegno’ oggi è diventato un profilo il cui ruolo è profondamente cambiato e rivolto a tutta la classe. Crediamo sia il primo passo per creare i giusti presupposti affinché le risorse e il tempo che questo Governo sta impiegano in maniera eccellente continui a dare i suoi frutti. Se non cambiamo approccio, se non ci convinciamo che oggi è più giusto lavorare per includere e creare progetti di vita, anziché pensare a ‘sostenere’, ogni politica sarebbe vana e fine a sè stessa”.

Per la verità va detto che attualmente la normativa scolastica non parla in modo univoco di insegnanti di sostegno ma, più precisamente di “insegnanti specializzati” assegnati alle scuole per lo svolgimento di attività di sostegno nelle classi in cui sono presenti alunni con disabilità.

E che il ruolo del “docente di sostegno” sia rivolto non ai soli alunni con disabilità ma all’intera classe non è una novità.

D’altronde la stessa documentazione tecnica allegata al disegno di legge e disponibile nel sito della Camera lo conferma.

Il dossier di accompagnato si apre esattamente con queste parole: “Gli insegnanti di sostegno sono docenti specializzati che operano all’interno del sistema scolastico con la funzione di garantire il diritto all’istruzione e all’inclusione degli alunni con disabilità. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, all’articolo 13, stabilisce che nelle scuole di ogni ordine e grado è garantito il sostegno agli alunni con disabilità, tramite l’assegnazione di docenti specializzati. Gli insegnanti di sostegno sono contitolari delle classi in cui operano e partecipano attivamente alla programmazione e verifica delle attività didattiche nei consigli di classe, di interclasse e nei collegi dei docenti”.

