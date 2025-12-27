L’Intelligenza artificiale a scuola

Orizzonte Scuola, 26.12.2025.

L’IA migliora il lavoro dei docenti, ecco come: vantaggi, criticità e rischi.

Tra privacy e necessità di competenze.

L’integrazione dell’IA nei contesti educativi non segue un tracciato lineare. Le autorità scolastiche che hanno partecipato all’indagine condotta da European Schoolnet fra luglio e settembre 2025 hanno restituito un quadro complesso, dove entusiasmo e cautela si alternano. I benefici percepiti si confrontano con criticità ancora aperte, non solo di ordine tecnico ma anche culturale.

I vantaggi secondo le autorità educative

Nei 23 sistemi scolastici analizzati, l’adozione dell’IA viene vista in primo luogo come un’occasione per:

semplificare e rendere più efficiente il lavoro dei docenti;

migliorare la progettazione e la personalizzazione delle attività didattiche;

offrire maggiori strumenti per l’inclusione, in particolare nei casi di bisogni educativi speciali o fragilità sociali.

L’uso di tecnologie intelligenti viene associato a una maggiore capacità della scuola di rispondere ai bisogni diversificati degli studenti. Alcuni rispondenti parlano di “alleato silenzioso”, capace di restituire tempo ai docenti, supportare l’apprendimento autonomo, rendere visibili andamenti e difficoltà che altrimenti rischierebbero di sfuggire.

I punti critici: privacy e competenze

Ma accanto alle opportunità si moltiplicano anche le preoccupazioni. Due temi, in particolare, ritornano con forza in quasi tutte le risposte:

la tutela dei dati personali, soprattutto di minori;

il livello di preparazione degli insegnanti nell’utilizzo consapevole dell’IA.

Le questioni legate alla privacy non sono solo tecniche, ma richiedono un’infrastruttura normativa chiara e aggiornata, in grado di bilanciare l’innovazione con la protezione dei diritti. Quanto alla formazione del personale scolastico, i dati indicano che la maggior parte degli interventi attuali si limita a iniziative episodiche, ancora lontane da un modello sistematico o strutturato.

Rischi educativi e culturali

Oltre agli aspetti pratici, emergono timori legati all’impatto dell’IA sul piano pedagogico. Alcuni sistemi scolastici sollevano il rischio che un uso acritico della tecnologia possa:

rafforzare stereotipi e bias, replicando meccanismi discriminatori;

ridurre il ruolo del giudizio umano nella valutazione;

creare dipendenze operative, in cui l’algoritmo finisce per sostituire il ragionamento didattico.

Non si tratta solo di errori di funzionamento, ma di una più generale necessità di educare all’IA, per evitare che strumenti complessi vengano utilizzati in modo superficiale.

Una responsabilità condivisa

La sfida, come evidenzia il documento, non è tanto nella tecnologia quanto nel contesto in cui viene introdotta. Benefici e criticità non si escludono, si condizionano a vicenda. Riconoscere entrambi i versanti è il primo passo per una progettazione realistica, che sappia tenere insieme innovazione e responsabilità.

