di Fabrizio Reberschegg, 29.1.2026. Preoccupa è il silenzio del Ministro Valditara, attento alle interrogazioni di Speranzon sul Liceo Marco Polo di Venezia

La notizia del fatto che la sigla “Azione Studentesca”, gruppo studentesco legato al partito politico Fratelli d’Italia ha invitato pubblicamente gli studenti di alcune scuole italiane a denunciare la presenza di insegnanti di “sinistra” rei di essere potenziali portatori di valori non rispettosi “della voglia di libertà e di impegno per la Nazione” desta grande preoccupazione.

Si tratta infatti di una costola di un partito di governo che interviene a gamba tesa nello spazio e costituzionale della libertà di insegnamento.

Ma il fatto sarebbe stato ugualmente inaccettabile se l’avesse fatto un partito di opposizione o associazioni politiche “antagoniste”. Si tratta di utilizzare la delazione (anonima) per colpire e minacciare i possibili “avversari”.

Un atto inaccettabile.

Quello che preoccupa è il silenzio del Ministro Valditara che sembra invece essere attento alle interrogazioni di Speranzon sul Liceo Marco Polo di Venezia.

Liste di Azione Studentesca: il Ministro che fa?

