di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 1.2.2026.

Come funziona l’obbligo delle ferie per 15 giorni consecutivi secondo la legge.

Le ferie retribuite sono un diritto inviolabile e irrinunciabile del lavoratore garantito dalla Costituzione al fine di consentire il recupero delle energie psico-fisiche; detto periodo di ferie è stabilito dal datore di lavoro che ne regola il criterio di come possa essere usufruito. Nel caso specifico per il settore scuola le ferie sono regolate dal contratto collettivo sottoscritto tra l’amministrazione e i rappresentanti dei lavoratori.

Personale scolastico

Il diritto alle ferie, per tutto il personale scolastico docente e ATA è regolato dall’art. 13 del CCNL 2006/2009 rivisitato nel CCNL 2019/2021 agli artt. 35 e 38. Fermo restante che per il personale con contratto a tempo determinato le ferie sono maturate in proporzione al servizio prestato.

Ferie docenti

La normativa in vigore prevede che le ferie per il personale docente, possano essere usufruite esclusivamente nel periodo di sospensione delle attività didattiche, con esclusione del periodo riservato agli scrutini e agli esami. Inoltre può usufruire di sei giorni, da sottrarre dal periodo spettante delle ferie, durante il periodo delle lezioni da addebitare ai motivi personali e familiari a condizione che non ci siano oneri per l’amministrazione.

Ferie personale ATA

Il personale ATA, a differenze del personale docente, può usufruire delle ferie durante l’anno scolastico, quindi dal primo settembre al 31 agosto e ove lo ritenesse necessario può frazionare il periodo delle ferie a condizione di garantire i turni lavorativi assegnati e di usufruire di 15 giorni consecutivi nei due mesi di sospensione delle lezioni (luglio e agosto).

Ferie spettanti

In merito ai giorni di ferie spettanti al personale scolastico va precisato che sia la persona docente, sia al personale ATA, spettano 32 giorni di ferie per annoscolastico ad eccezione nei primi tre anni di servizio per i quali le ferie sono ridotte a 30 giorni.

Quindici giorni consecutivi di ferie

Nel rispetto delle disposizioni riguardanti il periodo per il quale è possibile usufruire delle ferie, va precisato che le ferie, sia per i docenti, sia per il personale ATA, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n° 66 del 2003, al fine di poter recuperare le energie psico-fisiche, devono essere usufruire per non meno di 15 giorni consecutivamente.

L’obbligo delle ferie per 15 giorni consecutivi

