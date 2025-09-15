L’orario aggiuntivo dei docenti

Orario aggiuntivo docenti per supplenza colleghi assenti,

corsi di recupero e ore non di insegnamento. Quanto mi spetta? La tabella.

Il Contratto collettivo nazionale attualmente in vigore determina le tipologie e i compensi delle ore aggiuntive svolte dai docenti, fornendo una tabella su quelle che sono le tariffe orarie.

Le attività retribuibili includono interventi per esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e valutazione, oltre che per le aree di personale interno alla scuola, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. I compensi, anche forfetari, sono definiti in sede di contrattazione e in relazione al Piano dell’Offerta Formativa (POF). Le decisioni sui compensi vengono deliberate dal consiglio di circolo o d’istituto, che acquisisce la delibera del collegio dei docenti. (Articolo 78 del CCNL scuola 2019-2021)

Priorità agli impegni didattici dei docenti

Per i docenti, le risorse vanno destinate a ore aggiuntive di insegnamento, attività di recupero e potenziamento. Queste attività devono essere progettate in modo unitario, coerente con il POF. La struttura dei compensi deve assicurare un equilibrio tra le diverse attività retribuite.

Compensi e attività retribuibili del fondo

Il fondo copre anche alcune attività professionali aggiuntive, elenchiamo quelle di interesse per questa scheda:

Attività aggiuntive per sostituzioni: ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo prestate in sostituzione dei colleghi assenti o su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio di insegnamento o in classi collaterali

Attività aggiuntive di insegnamento: include ore aggiuntive fino a un massimo di 6 ore settimanali per arricchire l’offerta formativa.

Corsi di recupero per alunni con debito formativo: I corsi di recupero, parte integrante dell’offerta formativa, sono programmati dal collegio dei docenti in coerenza con il POF. Queste attività prevedono compensi specifici.

La tabella

Questa tabella rappresenta le misure del compenso orario lordo spettante, a partire dal 1° gennaio 2024, al personale docente per prestazioni aggiuntive all’orario di obbligo, da liquidare a carico del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. Tabella E1. 6 allegata al CCNL scuola 2019/2021.

L’orario aggiuntivo dei docenti

