L’ordinanza del Ministero dell’Istruzione 27/2026 sulle GPS: le principali novità per il reclutamento docenti

Di Luigi Rovelli, Scuola Informa 25.6.2026

GPS 2026/27: sanzioni più severe, requisiti di accesso alle fasce, riserva da sciogliere e regole sulle preferenze.

L’ordinanza ministeriale 27 del 2026 rappresenta il quadro normativo di riferimento per l’aggiornamento e la gestione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il prossimo biennio. Le principali novità e conferme introdotte da questo provvedimento riguardano in particolare l’inasprimento del sistema sanzionatorio e i requisiti di accesso alle fasce. Ecco i punti chiave dell’ordinanza MIM.

Ordinanza MIM sulle GPS, le novità sulle sanzioni per le supplenze, prima fascia e gestione delle riserve

La novità più rilevante dell’ordinanza MIM sulle GPS riguarda il “pugno duro” contro chi non onora gli incarichi assegnati. L’ordinanza distingue due fattispecie principali:

Mancata presa di servizio: ai sensi dell’articolo 15, comma 1, se un docente riceve una nomina (dalle cosiddette “150 preferenze”) ma non si presenta a scuola, incorre nell’ impossibilità di ottenere altre supplenze al 31 agosto o al 30 giugno per l’intero biennio di validità delle graduatorie. In questo caso, l’unica possibilità di lavoro rimane legata alle supplenze brevi da graduatorie d’istituto;

ai sensi dell’articolo 15, comma 1, se un docente riceve una nomina (dalle cosiddette “150 preferenze”) ma non si presenta a scuola, incorre nell’ di validità delle graduatorie. In questo caso, l’unica possibilità di lavoro rimane legata alle supplenze brevi da graduatorie d’istituto; Abbandono del servizio: questa sanzione è stata significativamente inasprita rispetto al passato. Se il docente prende servizio e poi decide di rinunciare (anche il giorno successivo), non potrà accettare alcun tipo di supplenza per tutto il biennio, incluse le supplenze temporanee o brevi. In precedenza, tale sanzione limitava solo le supplenze da GPS, mentre ora si estende a ogni forma di incarico.

La domanda delle “150 preferenze” e i requisiti di accesso alla prima fascia

A causa delle sanzioni sopra descritte, l’ordinanza impone una maggiore attenzione nella compilazione della domanda delle 150 preferenze (prevista tra il 16 e il 29 luglio). Gli aspiranti sono caldamente invitati a inserire esclusivamente sedi e preferenze che sono effettivamente disposti ad accettare, poiché una nomina su una sede sgradita, se non seguita dalla presa di servizio, farebbe scattare il blocco biennale per le supplenze lunghe. L’ordinanza 27/2026 conferma i criteri già stabiliti nei precedenti cicli per l’accesso alla prima fascia:

Per il posto comune , è necessario il possesso dell’ abilitazione ;

, è necessario il possesso dell’ ; Per il sostegno, è richiesta la specializzazione. Viene chiarito che le tre annualità di servizio non costituiscono un titolo sufficiente per il passaggio di fascia, ma contribuiscono esclusivamente all’incremento del punteggio.

Gestione della riserva

L’ordinanza disciplina anche lo scioglimento della riserva per chi ha conseguito il titolo (abilitazione o specializzazione) entro il 30 giugno. La procedura telematica per confermare il titolo deve essere conclusa entro il 2 luglio, pena la decadenza della riserva stessa. Anche i servizi prestati dopo il 16 marzo (data di scadenza delle istanze originali per l’aggiornamento GPS) e fino al 30 giugno devono essere confermati entro la medesima scadenza del 2 luglio per essere computati nel punteggio.

L’ordinanza del Ministero dell’Istruzione 27/2026 sulle GPS: le principali novità per il reclutamento docenti

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