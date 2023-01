di Sara Adorno, La Tecnica della scuola, 23.1.2023.

Luciana Littizzetto, alla trasmissione radiofonica La Bomba del 21/01/2023, in onda su Radio Deejay, ha fatto una lunga riflessione sul caso della docente colpita con la pistola ad aria compressa in una scuola di Rovigo lo scorso ottobre. Il video era stato fatto con l’intenzione di farlo diventare virale sui social.

La riflessione non è stata accolta benissimo sul web dove tantissime sono state le risposte da parte sia dei docenti, che dei lettori, ma anche dello stesso ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha affermato: “Quando uno studente spara ad un insegnante non ci sono se e non ci sono ma. Educhiamo al rispetto sempre e comunque”

Alcuni docenti hanno dichiarato: “Trovo veramente superficiale il commento di Luciana Littizzetto a proposito della docente colpita con un fucile ad aria compressa, e mi chiedo come mai si debbano leggere certe ‘sparate’. Distinguere i professori tra ‘deboli’ e ‘non deboli’, che profonda analisi!

E ancora interviene un’altra prof.ssa: “Manca il rispetto verso gli insegnanti e l’insegnamento, il denigrare continuamente i docenti e il loro operato anche e soprattutto tramite quel ‘meraviglioso’ canale in cui passano le voci delle comari o delle galline che fanno a pezzi le persone senza pietà”.

