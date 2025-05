Rischi, pericoli, responsabilità varie in gita: ma quale docente vuole sobbarcarsi ancora tutto questo, senza avere nemmeno una retribuzione che, almeno, possa, appunto, “premiare” lo sforzo e la fatica e tutto ciò che si mette a repentaglio per accompagnare i propri alunni?

Dopo la tristissima notizia di ieri, 19 maggio, relativa alla morte di una docente di 43 anni in gita scolastica con i suoi alunni in Lombardia si torna a riflettere su questo tema. Quanto vengono pagati gli insegnanti per andare in gita scolastica? Spoiler, poco. E non è nemmeno una novità.

Docenti in gita, soppressa diaria

Da qualche anno, dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stata soppressa la cosiddetta diaria, l’indennità di trasferta sul territorio nazionale per i docenti in gita, prevista dal decreto del presidente della Repubblica del 16 gennaio 1978, n. 513.

Il decreto del presidente della Repubblica del 16 gennaio 1978, n. 513, alla Tabella B, riportava le seguenti cifre:

Per quanto riguarda i viaggi all’estero, le diarie sono state soppresse dalla legge 122/2010.

Come vengono pagati i docenti in gita?

Ma oggi, come vengono pagati i docenti in gita? Incredibile ma vero: ai docenti non spetta alcun compenso aggiuntivo specifico per le gite. Non esiste proprio una voce “gita”: tutto ricade dentro le “ore aggiuntive non di insegnamento”.

Quasi mai i docenti ricevono quindi delle retribuzioni aggiuntive per le gite, che eventualmente sono ricavate dal FIS, Fondo per le Istituzioni Scolastiche, che fa parte del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

Ecco la tabella allegata al CCNL scuola 2019/2021. Si parla di € 38,50 per ogni ora di insegnamento per attività aggiuntive al servizio curricolare; € 19,25 per ogni ora funzionale all’attività di insegnamento al di fuori delle 40 + 40 ore previste da contratto.