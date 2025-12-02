Malattia dei docenti e ATA, i giorni a disposizione

AssenzeContratti Autore: - 02 Dicembre 2025 / 05 : 23
di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 1.12.2025.

Malattia dei docenti e ata, il numero di giorni fruibili in un intero triennio per chi è di ruolo e per i precari.

Il personale di ruolo della scuola, sia esso docente o ata, ha un trattamento del computo dei giorni di malattia molto diverso rispetto il personale con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o al 30 giugno. Vediamo di capire quali sono le differenze e le relative norme.

