Mascherina a scuola: obbligatoria anche a settembre?

La mascherina a scuola è obbligatoria rientrando tra le misure di contrasto alla diffusione del Covid. Con il vaccino agli adolescenti lo sarà anche a settembre?

La mascherina a scuola sarà obbligatoria anche a settembre? Con la campagna vaccinale che sembra viaggiare spedita e la possibilità di somministrare il vaccino ai ragazzi a partire dai 12 anni ci si chiede anche quali saranno le regole per il prossimo anno scolastico 2021-2022.

A settembre infatti la scuola riprenderà in presenza secondo il calendario scolastico definito dalle Regioni, ma le misure per evitare il contagio da Covid, come anche la mascherina obbligatoria, dovrebbero restare in vigore.

A dare infatti una risposta sull’obbligo della mascherina a scuola da settembre è stato il commissario straordinario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo.

Mascherina a scuola: sarà obbligatoria anche a settembre

La mascherina a scuola a oggi è obbligatoria al banco, e quando non può essere garantito il distanziamento quindi anche nelle situazioni dinamiche, e lo sarà anche a settembre. A confermare l’uso obbligatorio della mascherina a scuola dai 6 anni in su è stato il commissario Figliuolo che a Radio24 ha dichiarato:

“Ora abbiamo la possibilità di vaccinare dai 12 anni in su, quindi gran parte degli studenti. Infine non è detto che non arrivino ulteriori autorizzazioni per arrivare ai 6 anni.”

E ha aggiunto proprio sull’utilizzo della mascherina:

“Quindi l’architrave del discorso scuola, per riaprirla in massima sicurezza in presenza, è quello della vaccinazione, poi continueremo con il tracciamento e il diradamento, per questo all’inizio del prossimo anno scolastico sarà necessaria ancora la mascherina insieme ad ulteriori misure per mitigare i rischi.”

L’obbligo della mascherina a scuola decade, come anticipato, per i bambini di età inferiore ai 6 anni, quindi per coloro che frequentano asili nido e infanzia.

La mascherina a scuola sarà quindi obbligatoria a settembre, ma la partita del governo per il prossimo anno scolastico si gioca anche sui vaccini e le cattedre vuote.

L’obiettivo è vaccinare i giovani in modo da avere una buona copertura per il rientro a scuola, ma se da una parte il vaccino agli adolescenti è possibile, per i più piccoli al di sotto dei 12 anni la comunità scientifica è ancora divisa.

Sulla questione è intervenuto nelle scorse ore sempre Figliuolo:

“Il vaccino è uno dei pilastri della lotta al virus, ma per me nessuno mai deve essere discriminato. Finché ci sono le leggi che permettono la non obbligatorietà, chi organizza l’attività scolastica deve mettere in campo tutto quello che è possibile per garantire a coloro i quali, per scelta personale o dei propri genitori, abbiano pensato legittimamente di non vaccinarsi, di rendere sicura la loro permanenza negli istituti scolastici.”

E dunque le regole di sicurezza dovrebbero essere in vigore anche dal prossimo anno scolastico, ma due problemi permangono: le classi pollaio e le cattedre vuote, laddove ancora non è chiaro se il governo si doterà o meno dell’organico Covid.

Le cattedre vuote si vogliono scongiurare a settembre con il piano di assunzioni, oltre 70mila, previsto dal decreto Sostegni bis, ma che ancora non è partito.

I tempi sono stretti e il provvedimento potrebbe subire modifiche durante la sua conversione in legge. Così facendo il rischio di “supplentite” anche a settembre sembra difficile da scongiurare.

