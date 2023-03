di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 20.3.2023.

Il ministero ha emanato la nota n. 9260 del 16 marzo 2023 sulla formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per il presente anno scolastico.

I termini per presentare la domanda di partecipazione come commissario esterno o presidente di commissione

Gli aspiranti commissari esterni o presidente di commissione devono presentare la domanda di partecipazione attraverso i modelli telematici ES-E e ES-1 su Istanze OnLine tra il 20 marzo ed il 5 aprile.

Chi deve presentare la domanda?

Sono obbligati a presentare la domanda i docenti di ruolo o con contratto al 30 giugno o a fine agosto che insegnano in classi di concorso/materie che il ministero, in quest’anno scolastico, ha assegnato ai commissari esterni. Non occorre essere abilitati all’insegnamento della materia.

Se non faccio la domanda entro i termini previsti, l’ambito territoriale informerà la scuola di servizio per cui verrò invitato a presentare comunque domanda come commissario esterno.

Chi può presentare domanda?

I docenti che non siano in pensione da più di tre anni, o gli insegnanti che abbiano insegnato nella scuola in uno degli ultimi tre anni. Allo stesso modo potranno fare domanda – ma non c’è l’obbligo – anche i docenti con contratto a breve termine.

Docenti part time e con spezzone

I docenti in part time, anche se insegnano una materia che rientra tra quelle che dovrebbero riguardare i commissari esterni, non hanno l’obbligo di presentare l’istanza. Se invece il docente lavora su uno spezzone orario per una scelta non dipendente da lui, dovrà fare la domanda. Sul punto l’USP di Milano era già intervenuto anni fa con la nota n. 6519 dell’ 1 dell’aprile 2014.

Insegnanti di sostegno e docenti disabili

Chiudiamo il nostro post con gli ultimi casi particolari: gli insegnanti che lavorano sul sostegno, anche se hanno un’abilitazione in classi che il ministero quest’anno ha affidato ai commissari esterni, possono scegliere se presentare o meno l’istanza di partecipazione agli esami.

Allo stesso modo potranno scegliere o meno di presentare la domanda i docenti in siutazione di disabilità.

Maturità 2023, domande per commissari esterni e presidente dal 20 marzo al 5 aprile ultima modifica: da