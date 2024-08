di Alessandro Giuliani La Tecnica della scuola, 2.8.2024.

Maturità 2024, voti molto alti agli studenti del Sud che però alle prove Invalsi risultano tra i peggiori.

Regione che vai, giudizio che trovi. L’esito degli esami di maturità del 2024 conferma quanto accade da diversi anni in ambito scolastico in occasione delle prove svolte tra giugno e luglio: gli studenti che conseguono valutazioni maggiori sono quelli del Meridione, che però nei test Invalsi risultano decisamente tra i più carenti in Italia.

Anche nel 2024 gli studenti delle regioni del Sud hanno conseguito i voti migliori. Basta dire che se al Settentrione, in particolare in Lombardia, Trentino, Veneto, per fare alcuni esempi, i maturati con 100 e lode sono poco più dell’1% (addirittura 0,2 in Valle d’Aosta), le percentuali risultano circa tra le quattro e le cinque volte maggiori in Calabria (5,4%), Puglia (5,1%) e Sicilia (4,2%).

Anche per i diplomati con 100 su 100 il discorso non cambia, con il Meridione che spadroneggia. La Calabria è l’unica regione che segna una percentuale a due cifre: 12,4%. Bene anche i risultati conseguiti in Puglia (9,9), Sicilia (9,8), Campania (9,2). Mentre il massimo della valutazione, sempre senza però la lode, è stata conseguita in Lombardia con il 4,3% o il Piemonte (5,4%) e Veneto (5,1).

Maturità 2024, voti molto alti agli studenti del Sud

