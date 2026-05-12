dall’USR per il Veneto, 12.5.2026.

Su indicazione dell’Ufficio II: si informa che all’Albo pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è disponibile il Dispositivo prot. AOODRVE n. 14392 del 12-05-2026 e Albo n. 241/2026 di pubblicazione dell’elenco regionale dei Presidenti di Commissione elaborato dal sistema informativo (SIDI) e trasmesso dagli Uffici centrali del Ministero a questa Direzione.

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Maturità 2025/26: i Presidenti di Commissione

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