Esami di StatoInsegnanti Autore: - 12 Maggio 2026 / 14 : 56
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Maturità 2025/26: i Presidenti di Commissione

Gilda Venezia

dall’USR per il Veneto,  12.5.2026.

Esami di maturità anno scolastico 2025/2026 – Elenco Regionale dei Presidenti di Commissione.

Gilda Venezia

Su indicazione dell’Ufficio II: si informa che all’Albo pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è disponibile il Dispositivo prot. AOODRVE n. 14392 del 12-05-2026 e Albo n. 241/2026 di pubblicazione dell’elenco regionale dei Presidenti di Commissione elaborato dal sistema informativo (SIDI) e trasmesso dagli Uffici centrali del Ministero a questa Direzione.

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