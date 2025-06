La Tecnica della scuola, 9.6.2025.

“Hanno fatto l’esame di terza media a distanza”. Maturità 2025, i dati.

L’ex ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, ora alla guida dell’Usr Veneto, ha chiesto ai docenti impegnati con la maturità 2025 di avere un occhio di riguardo e di comprendere le difficoltà degli studenti. Il motivo? Hanno fatto gli esami di terza media in piena pandemia da Covid.

Bussetti lo ha ribadito a Il Gazzettino: “Ho chiesto comprensione per questi ragazzi nati nel 2006, hanno fatto l’esame di terza media a distanza in piena pandemia, quindi per loro è la prima volta davanti a una commissione”.

Maturità 2025, i dati

Quest’anno saranno 524.415 gli studenti coinvolti nelle prove (511.349 candidati interni e 13.066 esterni), mentre le commissioni sono 13.900 per un totale di 27.698 classi.

La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio è la seguente:

Licei: 268.577

Istituti Tecnici: 169.682

Istituti Professionali: 86.156

Le commissioni d’Esame sono composte da un Presidente esterno, da tre membri esterni e tre interni all’istituzione scolastica. La pubblicazione delle commissioni rappresenta un’altra tappa di avvicinamento alle prove di giugno. Si parte mercoledì 18 giugno, alle 8.30, con il primo scritto, italiano, comune a tutti gli indirizzi. Si prosegue il 19 giugno con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È previsto, poi, un colloquio che ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha realizzato una pagina informativa sugli Esami di Stato (https://www.istruzione.it/esami-di-stato/) consultabile da studenti, famiglie, personale della scuola.

