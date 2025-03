Maturità 2025, compensi fermi da 18 anni!

Maturità 2025, compensi presidenti e commissari fermi da 18 anni!

Nessun compenso aggiuntivo per il segretario verbalizzante.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato ieri, 24 marzo, la Circolare n. 11942 che disciplina la formazione delle commissioni per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025.

La circolare stabilisce che le domande per gli aspiranti commissari esterni e per i presidenti di commissione devono essere presentate entro il 9 aprile 2025.

La Maturità 2025 inizierà il 18 giugno con la prima prova scritta, seguita il 19 giugno dalla seconda prova. Le materie oggetto d’esame sono state comunicate dal Ministero il 29 gennaio scorso, e sono consultabili tramite un apposito motore di ricerca online, suddiviso per tipologia di istituto (Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali). I compensi per presidenti e commissari, invece, rimangono fermi al 2007, come stabilito dal decreto interministeriale del 24 maggio 2007 e dalla successiva nota n. 7054 del 2 luglio 2007.

Commissari esterni e interni: differenze nei compensi

I commissari esterni che operano su una sola classe ricevono la metà del compenso previsto dalla tabella 1 quadro A del Decreto, mentre il compenso per la distanza rimane inalterato. I commissari interni, invece, percepiscono un compenso lordo di 399 euro, più 171 euro per la distanza. Per il calcolo dei tempi di percorrenza, si considerano gli orari ufficiali dei mezzi pubblici extraurbani, scegliendo il percorso più breve, senza tener conto di ritardi o coincidenze.

Maggiorazioni e casi particolari

I commissari interni che operano su due classi della stessa commissione ricevono due compensi (399 euro + 399 euro), oltre al compenso per la distanza. Per le commissioni di classi articolate (bilingue, trilingue, ecc.), il compenso è un forfait tra 1/3 e 2/3 di quello previsto dalla tabella 1 quadro A, calcolato in base al numero di candidati. Il vicepresidente, che sostituisce il presidente, riceve una maggiorazione del 10% sul compenso da commissario. Infine, nessun compenso aggiuntivo è previsto per il segretario verbalizzante.

Evidenziamo che i compensi riportati sono al lordo.

Una delle domande più frequenti tra gli studenti riguarda la pubblicazione dei nominativi dei commissari esterni. Non esiste una data precisa, ma, basandosi sulle tempistiche dell’anno scorso, è probabile che i nomi vengano resi noti all’inizio di giugno. Anche quest’anno, il Ministero dovrebbe mettere a disposizione un motore di ricercaper individuare le commissioni.

